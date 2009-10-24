تنبلی چشم یکی از علل کم بینایی و نابینایی خفیف و شدید است

به گزارش خبرنگار مهر درز نجان، فردین بلوچی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح پیشگیری از تنبلی چشم بعنوان یک پروسه ۱۴ سال است توسط سازمان بهزیستی اجرا می شودو موجب پیشگیری از معلولیت در جامعه شده است که نتایج مثبتی نیزدربرداشته است.

وی ادامه داد: تعدادی از کودکان مشکل تنبلی چشم دارند که در صورت عدم درمان نابینای مطلق می شوند و چه بسا بسیاری از نابینایان امروز جامعه در صورت درمان از بینایی برخوردار بودند.

بلوچی افزود: هدف بهزیستی افزایش تعداد معلولین مستمری بگیر نیست بلکه کم کردن تعداد آنها از طریق پیشگیری هایی چون مشاوره ژنتیک،بینایی سنجی وشنوایی سنجی است.

وی با اشاره به شیوع 1.4 درصدی تنبلی چشم در ایران اظهار داشت: علل تنبلی چشم شامل نزدیک بینی یا دور بینی، اشکالات مادرزادی و انحراف چشمی یا لوچی است که والدین باید به موقع فرزندان خود را مورد معاینه قرار دهند.

بلوچی افزود: کودکان قبل از دبستان در سه مرحله باید مورد معاینه قرار گیرند که از ۳ تا ۴ ماهگی آغاز می شود مرحله دوم ۲ تا ۳ سالگی و آخرین مرحله سنجش بینایی ۵ تا ۶ سالگی است که با ارجاع کودک به مراکز درمانی و پزشکی می توان به سادگی کودکان را درمان نمود و از ایجاد نابینایی جلوگیری کرد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان در پایان از کلیه خانواده ها خواست کودکان خود رابه مراکز سنجش بهزیستی واقع در مهدهای کودک و آمادگی ها که لیست کامل آن در سایت بهزیستی استان زنجان به آدرس www.Zanjanbehzisty.ir قابل مشاهده است ببرندتا مورد سنجش بینایی قرار گیرند.

همچنین در ادامه معاون امور فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی استان زنجان از آغاز اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم در این استان خبر داد و گفت:‌ این طرح تا پایان آبانماه جاری در مناطق مختلف استان اجرا خواهد شد.

گلنسا آقامحمدی بااشاره به اینکه این طرح در 438 مهدکودک و پیش دبستانی استان اجرا خواهد شد، افزود:‌ 9 تیم سیار نیز برای تحت پوشش قرار دادن کودکان هدف این طرح در مناطق روستایی استان پیش بینی شده است.

وی، با بیان اینکه اجرای این طرح در صورت نیاز به مدت 15 روز دیگر تمدید خواهد شد، یادآور شد:‌ سه پایگاه سنجش بینایی نیز جهت پوشش کامل این طرح در استان، در شهرستانهای زنجان، ابهر و خدابنده پیش بینی شده است.

آقامحمدی با بیان اینکه طرح تنبلی چشم در سه سطح انجام خواهد شد، گفت: برای اجرای هرچه بهتر این طرح یک‌ هزار نفر از افراد آموزش دیده، با اداره کل بهزیستی استان همکاری خواهند کرد.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی استان زنجان افزود: 92 درصد جامعه هدف طرح تنبلی چشم "کودکان سه تا شش سال" در سال گذشته تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

آقامحمدی شمار کودکان معاینه شده در اجرای طرح تنبلی چشم این استان را سال گذشته 14 هزار و 450 نفر عنوان کرد واز والدین خواست، جهت معاینه چشم و پیشگیری از عوارض بعدی تنبلی چشم با کودکان سه تا شش سال خود به مراکز سنجش بینایی تعیین شده در استان مراجعه کنند.