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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۵۸

سقایی:

همکاری دستگاهها برای حل مشکلات تهران لازم است

همکاری دستگاهها برای حل مشکلات تهران لازم است

عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت انجام طرحهایی همچون تونل توحید در تهران، از همه دست اندرکاران موثر در این شهر درخواست کرد تا دست در دست هم داده و آن طور که برای پایتخت ایران اسلامی است تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سقایی با بیان این که پرداختن به پروژه‌هایی همچون تونل توحید سختیهای خاص خود را دارد گفت: اگر نهادهای دیگر به کمک مدیریت شهری نیایند، تداوم چنین طرحهایی واقعاً سخت و بعید خواهد بود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: البته مدیریت شهری تهران نشان داده است که از توانایی بسیار زیادی در چنین طرحهای برخوردار است. اما منظور ما لزوم حمایت از این نهاد برای انجام کارهای بیشتر و موثرتر و رفع مشکلات مردم پایتخت است.

سقایی خاطرنشان کرد: توانایی مدیریت شهری تهران با حمایت نهادهای دیگری همچون مجلس و دولت مضاعف خواهد شد و باید این حمایتها همواره وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس در پایان از همت شهردار تهران در اجرای پروژه‌های حیاتی برای تهران تقدیر کرد.

کد مطلب 970147

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