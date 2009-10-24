همکاری دستگاهها برای حل مشکلات تهران لازم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سقایی با بیان این که پرداختن به پروژه‌هایی همچون تونل توحید سختیهای خاص خود را دارد گفت: اگر نهادهای دیگر به کمک مدیریت شهری نیایند، تداوم چنین طرحهایی واقعاً سخت و بعید خواهد بود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: البته مدیریت شهری تهران نشان داده است که از توانایی بسیار زیادی در چنین طرحهای برخوردار است. اما منظور ما لزوم حمایت از این نهاد برای انجام کارهای بیشتر و موثرتر و رفع مشکلات مردم پایتخت است.

سقایی خاطرنشان کرد: توانایی مدیریت شهری تهران با حمایت نهادهای دیگری همچون مجلس و دولت مضاعف خواهد شد و باید این حمایتها همواره وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس در پایان از همت شهردار تهران در اجرای پروژه‌های حیاتی برای تهران تقدیر کرد.