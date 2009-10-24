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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۰۱

جمع آوری آبهای سطحی خیابان نواب انجام می شود

جمع آوری آبهای سطحی خیابان نواب انجام می شود

با افتتاح تونل توحید آبهای سطحی خیابان نواب حد فاصل خیابان آزادی تا میدان جمهوری ساماندهی می شود تا این منطقه از این پس شاهد آبگرفتگی نباشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمع آوری آبهای سطحی خیابان نواب با مسئولیت شهرداری منطقه 10 صورت می گیرد.

معاون عمران شهرداری منطقه 10 با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر پروژه ساماندهی پیاده راه خیابان نواب و نهرهای حاشیه‌ای آن را بر عهده داریم.

محمد اسماعیل زاده افزود: پروژه ترمیم پیاده راه خیابان نواب و نهرهای حاشیه آن آغاز شده و به زودی نیز به اتمام می‌رسد و پیاده راه این محدوده برای استفاده عموم مردم بازسازی می شود. علاوه  براین نهرهای آب حاشیه غربی و شرقی خیابان نواب صفوی برای جمع آوری آبهای سطحی مورد بازسازی قرار خواهند گرفت.

معاون عمران شهرداری منطقه 10 با تاکید بر روند اجرای این پروژه اعلام داشت: تا افتتاح تونل توحید کار بازسازی پیاده راه و نهرها نیز به اتمام خواهند رسید.

کد مطلب 970152

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