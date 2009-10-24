استاندار قم از وضعیت صادرات غیرنفتی این استان انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسین موسی‌پور بعد از ظهر شنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر استان قم طی سخنانی رتبه هفتمی قم در زمینه صادرات غیر نفتی را مطلوب ندانست و تأکید کرد: این جایگاه به هیچ وجه برای قم خوب نیست و با توجه به نیروی انسانی و ظرفیتهای عظیم این شهر باید جایگاه صادراتی قم ارتقا یابد.



وی ضمن تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی صحیح جهت توسعه صادرات غیر نفتی استان قم از رؤسای سازمان بازرگانی و اتحادیه‌ها در این زمینه به شدت انتقاد کرد و گفت: من در قبال شما وظایفی دارم و حتما آن را انجام خواهم داد اما قرار نیست وظایف شما را من انجام بدهم.



استاندار قم تصریح کرد: نسبت رشد صادرات غیر نفتی قم در مقایسه با دیگر استانها 2.5 برابر کمتر بوده و همچنین 51 درصد صادرات قم تنها به یک کشور است که این موضوع نمی‌تواند چندان جالب توجه باشد.



حجت الاسلام موسی‌پور با اشاره به اینکه قم می‌تواند به قطب صادرات فرهنگی کشور تبدیل شود، خاطرنشان کرد: امروزه صنایع فرهنگی در دنیا حرف اول را می‌زند و با توجه به موفقیت ویژه قم در این عرصه مسئولان ذیربط باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای صادرات فرهنگی داشته باشند.



وضعیت نمایشگاه دائمی قم را مشخص کنید



استاندار قم همچنین در ارتباط با مشکلات برخی از اتحادیه‌ها و صادرکنندگان با مسئولان سازمان مسکن و شهرسازی در خصوص نمایشگاه دائمی قم اظهار داشت: جای تأسف است که وضعیت نمایشگاه برای دوسال معطل مانده است.



حجت الاسلام موسی‌پور ضمن تأکید بر ضرورت حل مشکلات نمایشگاه دائمی قم از سوی مسئولان ذیربط تصریح کرد: چرا یک موضوع بسیار بدیهی و طبیعی در زمینه توسعه صادرات قم برای دو سال معلق و مبهم باقی مانده است، آقایان مسئول باید موضوع را پیگیری و گزارش آن را به بنده اعلام کنند.



وی همچنین در پایان ارتقاء منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به منطقه آزاد را خواستار شد و توسعه صادرات غیر نفتی را از جمله دستاوردها و افتخارات دولت نهم عنوان کرد.



صادرات قم 10 درصد افزایش یافته است



رئیس سازمان بازرگانی قم نیز در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته از افزایش 10 درصدی صادرات قم در شش ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبر داد.



حسن جمشیدی‌ها در ادامه خواستار احداث پایانه صادراتی منطقه سلفچگان شد.



در پایان مراسم نیز تعدای از صادرکنندگان برتر استان قم مورد تجلیل قرار گرفتند.