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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۱۰

سند توسعه بخش صنعت و معدن هرمزگان تصویب شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سند توسعه بخش صنعت و معدن هرمزگان که نقشه راه این بخش را تا سال 93 هدف گذاری می‌کند در جلسه شورای برنامه ریزی استان به تصویب رسید.‌

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سرپرست استانداری هرمزگان ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ ریزی استان که با دو دستور کار بررسی و هدف تصویب سند بخشی صنعت و معدن و سند توسعه شهرستان بستک پیگیری شد گفت: سند توسعه بخش صنعت و معدن دومین سند بخشی پیش از سند توسعه فرهنگ در استان است که به تصویب اعضای شورای برنامه‌ریزی و مدیریت استان می‌ رسد.

محمدحسن پرآور با اشاره به در پیش بودن هرمزگان در تدوین و تصویب اسناد بخشی در کشور بیان کرد: تاکنون اسناد توسعه متعددی مربوط به شهرستانها و نیز در جلسه مذکور بررسی شده است و ارجاع اسناد به دبیرخانه مربوط پس از تدوین در دستگاه‌ها نشان از تخصصی بودن توجهات به مسائل شهرستانها و بخشها دارد.

به گفته وی، مسئولان باید توجه داشته باشند که تمام اسناد توسعه ‌ای حتی اسنادی همانند صنعت و معدن نیز باید دارای پیوست‌های فرهنگی باشند.

سرپرست استانداری هرمزگان در ادامه خواستار تهیه و تدوین اسناد توسعه محیط زیست، بهداشت و سلامت و بودجه نیز در هرمزگان شد.

پرآور با اشاره به دور سوم سفرهای هیئت دولت به مراکز استانها گفت: مسئولان باید برنامه‌ریزی خود را حول سه محور متمرکز کنند و بدین وسیله علاوه بر تمرکز به موضوعات سبب ادامه صورت وضعیت مطلوبتری از استان نیز شوند.

وی با اشاره به سه محور مذکور ادامه داد: بررسی، ذکر و ارائه راهکارها در مورد مصوبات سفر اول و دوم و اندیشیدن تمهیدات برای پیشبرد بهتر آن یکی از سه محور اصلی به شمار می‌رود.

پرآور یادآور شد: با توجه به اینکه رویکرد دولت نهم در سفر دور سوم رویکرد فرهنگی و اجتماعی است از مسئولان انتظار می‌رود این مهم را نیز با جدیت مورد تحلیل قرار دهند.

وی افزود: طبق گفته‌ها و با توجه به شرایط و تحولات اقتصادی اخیر در کشور توجه به شرکت دادن بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های متعدد نیز می‌تواند به عنوان محور سوم قرار گیرد و مسئولان باید با توجه به این مهم مصوباتی را آماده کنند که به موجب آن زمینه حضور بیشتر و آسانتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مشارکتهای توسعه‌ای فراهم شود.

وی در پایان ضمن تقدیر از فعالیت مدیران استان گفت: تنها با تخصصی‌تر شدن جلسات درون استانی است که می‌توان راهکارهای متناسب هر مسئله را به شکل بسته‌های علمی به مرکز ارائه داد.

کد مطلب 970158

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