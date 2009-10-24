سند توسعه بخش صنعت و معدن هرمزگان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سرپرست استانداری هرمزگان ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان که با دو دستور کار بررسی و هدف تصویب سند بخشی صنعت و معدن و سند توسعه شهرستان بستک پیگیری شد گفت: سند توسعه بخش صنعت و معدن دومین سند بخشی پیش از سند توسعه فرهنگ در استان است که به تصویب اعضای شورای برنامهریزی و مدیریت استان می رسد.
محمدحسن پرآور با اشاره به در پیش بودن هرمزگان در تدوین و تصویب اسناد بخشی در کشور بیان کرد: تاکنون اسناد توسعه متعددی مربوط به شهرستانها و نیز در جلسه مذکور بررسی شده است و ارجاع اسناد به دبیرخانه مربوط پس از تدوین در دستگاهها نشان از تخصصی بودن توجهات به مسائل شهرستانها و بخشها دارد.
به گفته وی، مسئولان باید توجه داشته باشند که تمام اسناد توسعه ای حتی اسنادی همانند صنعت و معدن نیز باید دارای پیوستهای فرهنگی باشند.
سرپرست استانداری هرمزگان در ادامه خواستار تهیه و تدوین اسناد توسعه محیط زیست، بهداشت و سلامت و بودجه نیز در هرمزگان شد.
پرآور با اشاره به دور سوم سفرهای هیئت دولت به مراکز استانها گفت: مسئولان باید برنامهریزی خود را حول سه محور متمرکز کنند و بدین وسیله علاوه بر تمرکز به موضوعات سبب ادامه صورت وضعیت مطلوبتری از استان نیز شوند.
وی با اشاره به سه محور مذکور ادامه داد: بررسی، ذکر و ارائه راهکارها در مورد مصوبات سفر اول و دوم و اندیشیدن تمهیدات برای پیشبرد بهتر آن یکی از سه محور اصلی به شمار میرود.
پرآور یادآور شد: با توجه به اینکه رویکرد دولت نهم در سفر دور سوم رویکرد فرهنگی و اجتماعی است از مسئولان انتظار میرود این مهم را نیز با جدیت مورد تحلیل قرار دهند.
وی افزود: طبق گفتهها و با توجه به شرایط و تحولات اقتصادی اخیر در کشور توجه به شرکت دادن بخش خصوصی در اجرای پروژههای متعدد نیز میتواند به عنوان محور سوم قرار گیرد و مسئولان باید با توجه به این مهم مصوباتی را آماده کنند که به موجب آن زمینه حضور بیشتر و آسانتر سرمایهگذاران بخش خصوصی در مشارکتهای توسعهای فراهم شود.
وی در پایان ضمن تقدیر از فعالیت مدیران استان گفت: تنها با تخصصیتر شدن جلسات درون استانی است که میتوان راهکارهای متناسب هر مسئله را به شکل بستههای علمی به مرکز ارائه داد.
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