به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پریودیکو دپورتز، این نویسنده مشهور پرویی با ابراز خوشحالی از اجرای این نمایش عنوان کرد: من برای دیدن این اقتباس بسیار کنجکاوم و فکر می‌کنم تجربه‌ای مهیج و رضایتبخش باشد.

این نمایش موزیکال که به وسیله کارگردان مشهور کلمبیایی جورج الی تریانا اجرا می‌شود بر اساس داستان واقعی درباره سفر به جنگلهای پرو که یوسا آن را در سال 1973 دستمایه کار قرار داده بود تهیه شده‌ است.

الی تریانا پیش از این نیز بر اساس رمان "سور بز" از همین نویسنده، فیلم و نمایش تلویزیونی موفقی ساخته بود.

در نمایش کاپیتان پانتوجا، ستاره‌های مشهوری چون آنتونی آلوارز و دنیسه کوئینونیز ایفای نقش می‌کنند.

ماریو بارگاس یوسا از بزرگترین نویسندگان آمریکای لاتین محسوب می‌شود و آثار زیادی از وی به فارسی ترجمه شده است که از آن جمله می‌توان به سردسته ها (ترجمه آرش سرکوهی، انتشارات چشمه)، سالهای سگی (ترجمه احمد گلشیری، انتشارات نگاه)، گفتگو در کاتدرال (ترجمه عبدالله کوثری، نشر لوح فکر)، جنگ آخرالزمان (ترجمه عبدالله کوثری، انتشارات آگاه)، مرگ در آند (ترجمه عبدالله کوثری، انتشارات آگاه)، سور بز (ترجمه عبدالله کوثری، نشر علم)، چرا ادبیات؟ (ترجمه عبدالله کوثری، نشر لوح فکر)، چه کسی پالمینو مولرو را کشت (ترجمه احمد گلشیری،انتشارات نگاه) اشاره کرد.