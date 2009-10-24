به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، ائتلاف سیک به عنوان سازمان حمایت از حقوق مدنی سیکها در ایالات متحده از این اقدام ارتش ایالات متحده مبنی بر به خدمت گرفتن سروان کمالجیت سینگ کلاسی که دیروز جمعه اول آبان ماه صورت گرفت استقبال کرد اما نسبت به تصمیم ارتش مبنی بر اعمال سیاست به خدمت گرفتن سیکهای مجرد ابراز نگرانی کرد.

این گروه حمایت از حقوق مدنی به رغم آنکه اظهار داشت در سیاستهای کلی ارتش تغییر ایجادی نشده از ابراز تمایل ارتش ایالات متحده مبنی بر بررسی سیاست عمومی خود در راستای به خدمت گرفتن سیکها ابراز مسرت کرد.

سروان کمالجیت سینگ کلاسی به عنوان یک پزشک و سروان تاجدیپ سینگ راتان به عنوان یک دندانپزشک چندین سال پیش برای پیوستن به بورسیه پزشکی ارتش به خدمت گرفته شدند، این دو طی برنامه چهار ساله دستار خود را که بخشی از هویت سیک آنها را تشکیل داده و از واجبات آئین سیک برای مردان به شمار می‌رود حفظ کردند و حتی مدتی در تسهیلات پزشکی ارتش فعالیت کردند.

پس از اتمام این دوره از آنها خواسته شد که دستار را برداسته و موها و ریش خود را کوتاه کنند تا بتوانند به کار ادامه دهند. این درحالی است که آنها ترجیح دادند هویت دینی خود را حفظ کنند و از ارتش دور بمانند.

به دنبال تلاشهای سازمانها و فعالان پیرو آئین سیک و درخواست شخصیتهای برجسته کنگره از ارتش شرایط جدید برای پیروان آئین سیک به وجود آمده است تا آنها بتوانند علاوه بر حفظ هویت دینی به عنوان جزئی از جامعه از حقوق مساوی با سایرین برخوردار شوند.