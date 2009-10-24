چهل و هفتمین دوره جشنواره ویناله آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه خبری سینمای اروپا اعلام کرد این جشنواره با فیلم La pivellina ساخته تیتزا کووی و رینر فریمل محصول مشترک ایتالیا و اتریش افتتاح شد.
در میان 89 فیلم حاضر در بخشهای مختلف جشنواره نامهایی آشنا چون "حوالی کوه کوچک" ساخته جدید ژاک ریوت فیلمساز کهنهکار فرانسوی، "ضد مسیح" اثر جنجالی لارس فن تریر دانمارکی، "ستوان بد" ورنر هرتسوگ آلمانی، "غرابتهای یک دختر مو طلایی" اثر مانوئل دی اولیویرا و "تترو" ساخته فرانسیس فورد کاپولا به چشم میخورد.
در بخش سینمای جدید اروپا هم فیلمهایی چون Lourdes ساخته جسیکا هاسنر اتریشی، "پلیس، صفت" به کارگردانی کورنلیو پورومبویو محصول رومانی، "یک پیشگو" اثر ژاک اودیار، "ماده سفید" ساخته کلر دنی و "محفظه ماهی" به کارگردانی آندریا آرنولد به نمایش درخواهد آمد.
در بخش فیلمهای مستند جشنواره 60 عنوان فیلم آماده نمایش شده و برای نخستین بار در تاریخ جشنواره جایزهای 14000 یورویی به فیلم برگزیده این بخش اهدا میشود. جایزه فیلم برگزیده تماشاگران و جایزه فدراسیون جهانی منتقدان به فیلمهای اول و دوم از دیگر جوایز ویناله است.
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