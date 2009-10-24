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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۰۰

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "در کنار هم" فردا سوم آبان‌ماه در رادیو ایران با موضوع راهکارهای درمان بیماری دیابت پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور کارشناسان به سردبیری فریبا فاضل ساعت 9:15 روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "دلنوازان" سوم آبان ساعت 13:30 در رادیو ایران اثری در مایه افشاری پخش می‌کند.

ـ برنامه "روزنه" سوم آبان در رادیو ایران به موضوع مبارزه با بیماری آنفولانزای خوکی می‌پردازد. 

ـ برنامه "فراسو" سوم آبان در رادیو سلامت به موضوع راه‌های استفاده بهتر از مفاصل می‌پردازد.

ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" سوم آبان در رادیو سلامت موضوع نحوه برخورد با اختلالات خواب را بررسی می‌کند.

ـ بناهای تاریخی و شاخص ایران در برنامه "یادمان" معرفی می‌شود. این برنامه سوم آبان از صدای آشنا پخش می‌شود.

کد مطلب 970171

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