اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور کارشناسان به سردبیری فریبا فاضل ساعت 9:15 روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "دلنوازان" سوم آبان ساعت 13:30 در رادیو ایران اثری در مایه افشاری پخش می‌کند.

ـ برنامه "روزنه" سوم آبان در رادیو ایران به موضوع مبارزه با بیماری آنفولانزای خوکی می‌پردازد.

ـ برنامه "فراسو" سوم آبان در رادیو سلامت به موضوع راه‌های استفاده بهتر از مفاصل می‌پردازد.

ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" سوم آبان در رادیو سلامت موضوع نحوه برخورد با اختلالات خواب را بررسی می‌کند.

ـ بناهای تاریخی و شاخص ایران در برنامه "یادمان" معرفی می‌شود. این برنامه سوم آبان از صدای آشنا پخش می‌شود.