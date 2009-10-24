فرشته سموعی رئیس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مجمع انتخابات هیئت تنیس روی میز استان اصفهان که صبح امروز (شنبه) برگزار شد، فرشته سموعی با کسب 18 رای موافق از مجموع 19 رای ماخوذه به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد. یکی از آرا این مجمع سفید بود.

سیروس موتمن (رئیس فعلی هیئت استان اصفهان)، عباس سیاح و حسین مختاری دیگر کاندیداهای مجمع انتخابات هیئت تنیس روی میز استان اصفهان بودند که پیش از این کناره‌گیری خود را اعلام کرده بودند. مرتضی نیکوکار نیز با وجود اعلام آمادگی از حضور در مجمع امتناع کرد. بنابراین مجید علی نقیان تنها رقیب فرشته سموعی برای کسب ریاست هیئت تنیس روی میز استان اصفهان بود که نتوانست هیچ رایی را به خود اختصاص دهد.

فرشته سموعی در حال حاضر قائم مقام باشگاه ذوب‎آهن اصفهان است. وی پیش از این نایب رئیس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان نیز بوده است. ضمن اینکه مربیگری تیم‌های باشگاهی ذوب‎آهن و همچنین تیم جوانان ایران را هم تجربه کرده است.