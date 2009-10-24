به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "رجب طیب اردوغان" روز جمعه اول آبان در چهارمین نشست مجمع پارلمانی مدیترانه در استانبول و در یک مشاجره لفظی با "مجالی وهبی" معاون وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، مقامهای این رژیم را بار دیگربه انجام حملات خشونت بار علیه زنان و کودکان بیگناه فلسطینی طی جنگ غزه متهم کرد.

بر اساس این گزارش در چهارمین نشست مجمع پارلمانی مدیترانه در استانبول 29 کشور مختلف از خاورمیانه شرکت کرده بودند.

اردوغان در این مراسم از مسئله فلسطین به عنوان عامل اصلی مشکلات خاورمیانه یاد کرد و بی مسئولیتی و بی تفاوتی را در برابر این ظلم غیرممکن دانست.

در همین حال مجالی وهبی پس از سخنرانی اردوغان در تلاش برای مظلوم نشان دادن رژیم اشغالگر و غاصب اسرائیل مدعی شد : زمانی که شما از کشتار کودکان غزه صحبت می کنید، فراموش نکنید که در این جنگ نیز کودکان اسرائیلی کشته شدند و هنوز هم زنان و افراد مسن بسیاری از پیامدهای حملات موشکی رنج می برند.

وی افزود: ما از کسی که مسئولیت میانجیگری آمریکا و سوریه را بر عهده داشته است، انتظار داریم که تا حدودی در راستای گفتگوهای خود معقولانه رفتار کند.

اردوغان در پاسخ به ادعاهای واهی معاون وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی گفت گزارش گلدستون تمام واقعیتها را منعکس کرد، آیا تعداد کشته شدگان شما با کشته شدگان فلسطینی قابل مقایسه است؟

انتقاد شدید اردوغان از رژیم صهیونیستی در حضور وهبی معاون وزیر امور خارجه این رژیم



وی تصریح کرد ترکیه نمی تواند در مقابل ظلم و بی عدالتی ساکت بنشیند و همیشه واقعیتها را بیان می کند که از جمله می توان به جنگ غزه اشاره کرد که طی آن 1500 زن، مرد و کودک بیگناه کشته شدند.

گزارش 547 صفحه ای کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد که با استفاده از 20 هزار صفحه سند و عکس مختلف و گفتگوی رو در رو با بیش از 200 نفر تهیه شده بود، رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایات جنگی مختلف در جنگ غزه متهم کرده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشتر در نشستی علنی با اکثریت قاطع 25 رای موافق در برابر 6 رای مخالف و 11 رای ممتنع گزارش گلدستون را تایید کرد.