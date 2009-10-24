به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار رحیم مشایی ظهر شنبه در سومین جشنواره فارابی در سالن اجلاس سران با بیان اینکه حقیقت علوم انسانی وامدار جایگاه رفیع انسانی است، گفت: اهمیت علوم انسانی از آن جهت است که به مهمترین موضوع آفرینش ارتباط دارد.

وی علوم انسانی را افضل تر از سایر علوم دانست و اظهار داشت: افضل ترین علوم انسانی نیز آن علومی است که کلیت و حقیقت وجود انسانی را بیشتر تبیین کنند.

مسئول دفتر ریاست جمهوری با بیان اینکه جهان برای اینکه باشد باید انسان وجود داشته باشد، گفت: همه گرفتاریهای گذشته و حال ما به دلیل تعریفی است که از انسان می شود. خلاء بزرگ جهان به دلیل محدود کردن انسان و تعریف غلط از آن است.

وی با اشاره به مکتب اومانیسم و نقایص آن اظهار داشت: چالش ما با اومانیسم در این است که در بیان اینکه انسان کیست ناتوان است و انسان اومانیستی انسانی متحیر و سرگشته است.

مشایی اضافه کرد: انسان غربی یعنی مکتب غربی. ما با این مخالف هستیم اما اینکه انسان مقوله اول عالم است عین حقیقت است و ما با آن مشکلی نداریم.

وی با انتقاد از اینکه سهم ما از ادبیات علوم انسانی در جهان کم است گفت: این ظلم به دولت، ظلم به نظام، ظلم به جامعه، دانشگاه و حوزه های علمیه است از این رو دولت مسئول است تا ظرفیتهای علوم انسانی را در کشور ارتقا دهد و جامعه نیز باید اجازه دهد که اندیشه های علوم انسانی فرصت ظهور پیدا کنند.

مسئول دفتر ریاست جمهوری گفت: مهمترین دانشمندان علوم انسانی در عرصه جهانی باید ایرانی باشند. این حق ایرانی و تکلیف ایرانی ها است.

سومین جشنواره فارابی با حضور مسئول دفتر رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، وزیر علوم و محمد باقر خرمشاد برگزار و در آن از برترینهای علوم انسانی تقدیر شد.