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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۰۵

"آل" با صدای استریو روی پرده سینماها می‌آید

"آل" با صدای استریو روی پرده سینماها می‌آید

صداگذاری فیلم سینمایی "آل" توسط حسین ابوالصدق به صورت دالبی استریو در استودیو تک فیلم به مدیریت محمود سماکباشی به نیمه رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "آل" به کارگردانی بهرام بهرامیان و بازی مصطفی زمانی، آنا نعمتی، همایون ارشادی، هنگامه حمیدزاده، کیتوش آرزویان و جمعی از بازیگران ارمنی و ایرانی تریلری دلهره‌آوری است که به عنوان نخستین محصول سینمای ایران در سال 88 در ایروان و تهران فیلمبرداری شده است.

علی معلم تهیه‌کننده "آل" گفت: این فیلم به دو فیلمساز پیشکسوت ژانر دلهره ساموئل خاچیکیان و امیر قویدل تقدیم می‌شود. شرکت آن در جشنواره فیلم فجر هم بستگی به میزان تحول جشنواره و شرایط جدید مدیریت آن دارد. چون جشنواره در ابعاد مختلف معضل دارد و شرکت فیلم در آن امتیازی برای نمایش ایجاد نمی‌کند.

کد مطلب 970199

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