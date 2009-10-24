به گزارش خبرگزاری مهر، "آل" به کارگردانی بهرام بهرامیان و بازی مصطفی زمانی، آنا نعمتی، همایون ارشادی، هنگامه حمیدزاده، کیتوش آرزویان و جمعی از بازیگران ارمنی و ایرانی تریلری دلهره‌آوری است که به عنوان نخستین محصول سینمای ایران در سال 88 در ایروان و تهران فیلمبرداری شده است.

علی معلم تهیه‌کننده "آل" گفت: این فیلم به دو فیلمساز پیشکسوت ژانر دلهره ساموئل خاچیکیان و امیر قویدل تقدیم می‌شود. شرکت آن در جشنواره فیلم فجر هم بستگی به میزان تحول جشنواره و شرایط جدید مدیریت آن دارد. چون جشنواره در ابعاد مختلف معضل دارد و شرکت فیلم در آن امتیازی برای نمایش ایجاد نمی‌کند.