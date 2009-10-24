اسامی داوران هفته چهاردهم اعلام شد/ ممبینی داور دیدار پرسپولیس - تراکتورسازی

به گزارش خبرنگار مهر، ممبینی را در امر قضاوت این دیدار جواد تقی پور و مسعود فرح نیا همراهی خواهند کرد. همچنین دیدار ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران را سعید مظفری‌زاده با کمک‌های حسن کامرانی‌فر و محمدرضا ابوالفضلی داوری می کند.

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه - 4/8/88

* راه آهن شهرری - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت 14:30، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: حسین فریمانی و سعید شمس، داورچهارم: حسین نیکوزاده

ناظر: حاتم بک‌پور

* ابومسلم خراسان - استیل آذین تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد

داور: احمد صالحی، کمک‌ها: بهرام نقوی و مصطفی فراهانی، داورچهارم: سلمان مرادی

ناظر: سعید بطحایی

* مس کرمان - سایپا کرج، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: تورج حق‌وردی، کمک‌ها: داود رفعتی و علی موغلی، داورچهارم: عباس نام‌بخش

ناظر: غلامرضا بهروان

* پرسپولیس تهران - تراکتورسازی، ساعت 16:40، ورزشگاه آزادی تهران

داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: جواد تقی پور و مسعود فرح نیا، کمک‌ها: پیروز سیف اله پور

ناظر: ابراهیم میرزابیگی

سه‌شنبه - 5/8/88

* پاس همدان - فولادخوزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه قدس همدان

داور: خداداد افشاریان، کمک‌ها: مجید ویشگاهی و غلام آموزگار، داورچهارم: رسول رهبرفام

ناظر: فریدون اصفهانیان

* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و محمدرضا ابوالفضلی، داورچهارم: جواد شرفی

ناظر: محمدعلی فروغی

* صبای قم - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 16:40، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: بابک داوری و مهدی عالیقدر، داورچهارم: سعید فتاحی

ناظر: فرج اله یثربی

* شاهین بوشهر - پیکان قزوین، ساعت 16:40، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: علیرضا یزدانی و سعید قاسمی، داورچهارم: بهروز رنجبر

ناظر: محمد ریاحی

* استقلال اهواز- ملوان بندرانزلی، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی اهواز

داور: اسماعیل آمری، کمک‌ها: رسول فروغی و مهدی نظری، داورچهارم: محمدرضا اکبریان

ناظر: ایرج نظری