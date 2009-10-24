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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۵۶

اسامی داوران هفته چهاردهم اعلام شد/ ممبینی داور دیدار پرسپولیس - تراکتورسازی

اسامی داوران هفته چهاردهم اعلام شد/ ممبینی داور دیدار پرسپولیس - تراکتورسازی

از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر اعلام شد که بر این اساس دیدار حساس پرسپولیس - تراکتورسازی را هدایت ممبینی قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ممبینی را در امر قضاوت این دیدار جواد تقی پور و مسعود فرح نیا همراهی خواهند کرد. همچنین دیدار ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران را سعید مظفری‌زاده با کمک‌های حسن کامرانی‌فر و محمدرضا ابوالفضلی داوری می کند.

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
دوشنبه - 4/8/88
* راه آهن شهرری - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت 14:30، ورزشگاه اکباتان تهران
داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: حسین فریمانی و سعید شمس، داورچهارم: حسین نیکوزاده
ناظر: حاتم بک‌پور

* ابومسلم خراسان - استیل آذین تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
داور: احمد صالحی، کمک‌ها: بهرام نقوی و مصطفی فراهانی، داورچهارم: سلمان مرادی
ناظر: سعید بطحایی

* مس کرمان - سایپا کرج، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: تورج حق‌وردی، کمک‌ها: داود رفعتی و علی موغلی، داورچهارم: عباس نام‌بخش
ناظر: غلامرضا بهروان

* پرسپولیس تهران - تراکتورسازی، ساعت 16:40، ورزشگاه آزادی تهران
داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: جواد تقی پور و مسعود فرح نیا، کمک‌ها: پیروز سیف اله پور
ناظر: ابراهیم میرزابیگی

سه‌شنبه - 5/8/88
* پاس همدان - فولادخوزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه قدس همدان
داور: خداداد افشاریان، کمک‌ها: مجید ویشگاهی و غلام آموزگار، داورچهارم: رسول رهبرفام
ناظر: فریدون اصفهانیان

* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و محمدرضا ابوالفضلی، داورچهارم: جواد شرفی
ناظر: محمدعلی فروغی

* صبای قم - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 16:40، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: بابک داوری و مهدی عالیقدر، داورچهارم: سعید فتاحی
ناظر: فرج اله یثربی

* شاهین بوشهر - پیکان قزوین، ساعت 16:40، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: علیرضا یزدانی و سعید قاسمی، داورچهارم: بهروز رنجبر
ناظر: محمد ریاحی

* استقلال اهواز- ملوان بندرانزلی، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی اهواز
داور: اسماعیل آمری، کمک‌ها: رسول فروغی و مهدی نظری، داورچهارم: محمدرضا اکبریان
ناظر: ایرج نظری

کد مطلب 970223

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