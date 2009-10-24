به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "ریچارد فالک" بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در این باره اظهارداشت : محاصره ای که توسط اسرائیل بر نوار غزه اعمال می شود، فلسطینیان ساکن این منطقه را از دستیابی به نیازهای اولیه خود محروم کرده است.

فالک که استاد دانشگاه پرینستون آمریکا نیز هست، در نشست اخیر 192 عضو سازمان ملل متحد در نیویورک با اشاره به ممانعت رژیم صهیونیستی از سفرش به نوار غزه، از تداوم محاصره این منطقه انتقاد کرد.

وی محاصره غزه از سوی رژیم صهیونیستی را بیانگر نقض آشکار قوانین بین المللی دانست.