رفع محرومیت در جنوب کرمان به توجه ویژه مسئولان نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عباس صادق زاده بعداز ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به محرومیت شدید در جنوب استان کرمان گفت: تنها در شهرستان رودبار جنوب 259 مستمری بگیر وجود دارد که علاوه بر این در حال حاضر 229 مددجو در نوبت دریافت مستمری قرار دارند.

وی گفت: علاوه بر این تعداد مددجویانی که از بهزیستی مستمری می گیرند، 809 مددجو دیگر خدمات مورد نیاز خود را از بهزیستی شهرستان روبار جنوب دریافت می کنند.

صادق زاده ادامه داد: از 259 مددجوی مستمری بگیر تحت پوشش بهزیستی رودبار جنوب با بررسی های به عمل آمده 15 نفر با شدت معلولیت خفیف و متوسط مشمول دریافت مستمری نبودند که ضمن شناسایی در سال جاری از لیست جام حذف و جایگزین شده اند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان خاطرنشان کرد: نگاه ویژه به نیازهای جامعه باید در بین مردم و مسئولان نهادینه شود.

وی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته رویکرد مسئولان نسبت به رسیدگی به محرومان و معلولان بسیار مثبت بوده است، اظهار داشت: با توجه به منابع محدود دولت تلاش مسئولان باید به این سمت معطوف شود که مشارکت مردم را درپی داشته باشد.

صادق زاده با تاکید بر تلاشهای دولت نهم و دهم در خدمت رسانی به جامعه هدف بهزیستی گفت: دولت در حال حاضر پای کار است اما با توجه به امکانات محدود دولت، مردم هم باید پای کار بیایند و نگاه خیرین باید به این سمت معطوف شود تا بتوان گره ای از کار مددجویان باز کرد.

وی یکی از مهمترین مشکلات مددجویان را بحث مسکن عنوان کرد و افزود: هم اکنون مسکن به عنوان اصلی ترین دغدغه جامعه هدف بهزیستی مطرح است.