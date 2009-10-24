اسفندیار حیدری‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: هفته گذشته تمام مستندات خود را در رابطه با حریم سی وسه پل به مدیران قطار شهری ارائه داده و نباید این نکته را فراموش کرد که هرگونه اقدامات عمرانی در حریم پلهای تاریخی شهر و در بستر زاینده رود ممنوع است.

وی پیرامون حفر تونل در بستر رودخانه و با فاصله ای اندک از سی و سه پل بر خلاف مصوبه قانونی یاد شده، افزود: در گذشته برای حفر تونل توافقاتی مکتوب با رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و استاندار اصفهان صورت گرفته است اما به گذشته باز نخواهیم گشت.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان بیان کرد: در حال حاضر هر کجا مصوبه قانونی برای آثار تاریخی وجود دارد باید بر اساس قانون حرکت کرد و هرگز در مسائل قانونی در این عرصه کوتاه نخواهم آمد چرا که مهمترین هدف برای حضور در این جایگاه خدمت رسانی به شهر و حرکت در راستای قانون است.

وی ادامه داد: در هفته آینده نیز مشاوری را انتخاب می کنیم تا مطالعات مشاوران شرکت کاواک بر روی سی وسه پل را بررسی و نظر خود را اعلام کنند.

گفتنی است پیش از این شرکت کاوک که پیشتر نیز با سازمان قطار شهری همکاری داشته توسط رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی جهت مشاور انتخاب شده بود.

حیدری پور بیان داشت: پلهای تاریخی اصفهان مظلوم واقع شده و باید تصمیم جدی برای آنها گرفته شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی اصفهان همچنین در خصوص تغییرات شورای فنی این سازمان نیز خاطرنشان کرد: یک کمیته کارشناسی شورای فنی، متشکل از حداقل 11 عضو از کارشناسان سازمان تشکیل داده که طرحها را قبل از ورود به شورای فنی در این کمیته بررسی خواهند کرد.