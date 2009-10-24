به گزارش خبرنگار مهر عبدالعلی صاحب محمدی در افتتاح یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی که با حضور وزیر راه و ترابری و رئیس کمیسیون عمران مجلس برگزار شده بود با اشاره به اینکه باید طبق سند چشم انداز خطوط ریلی به 25 هزار کیلومتر برسد، تاکید کرد: همین امر موجب شده است با وجود گذشت سریع زمان ما نه تنها نتوانیم متناسب با اهداف پیشرفت کنیم بلکه نگرانی مضاعفی از بابت فرصت سوزی های احتمالی نیز احساس کنیم.

وی در ادامه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه راه آهن به عنوان ایمن ترین و سازگارترین مدل حمل و نقل با محیط زیست شناخت می شود لزوم گسترش و توسعه روزافزون آن در کشور احساس می شود.

معاون وزیر راه و ترابری با اشاره به اینکه در سالهای اخیر به بخش حمل و نقل ریلی در کشور بیشتر از گذشته توجه شده است، افزود: از نظر اندیشمندان و صاحب نظران عرصه اقتصادی، رشد همه جانبه کشورها منوط به توسعه حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل ریلی شد.

وی در پایان از پروژه ساخت خط آهن گرگان - اترک - برکت و راه آهن قزوین- رشت- آستارا به عنوان مهمترین پروژه های راه آهن یاد و اظهار امیدواری کرد: با بهره برداری از این پروژه ها شاهد استفاده بهینه از جایگاه مهم و استراتژیک ایران بیش از پیش باشیم.