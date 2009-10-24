استمهال بدهی 20 میلیارد ریالی واحدهای صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع ومعادن علی اکبر محرابیان در مراسم معارفه مدیرعامل جدید سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی با اشاره به اهمیت شهرکهای صنعتی در توسعه صنعتی کشور، گفت: اگر بخواهیم اشتغالزایی خوب به همراه رشد پایدار در تولید و ارزش افزوده مناسب در کشور داشته باشیم، بی شک باید به شهرکهای صنعتی و بنگاههای زودبازده توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی استمهال بدهی زیر20 میلیارد ریال واحدهای صنعتی، توسعه زیر ساختها و ایجاد امکانات خدماتی در شهرکهای صنعتی را از جمله اقدامات مهم دولت در حمایت از شهرکهای صنعتی اعلام کرد و از وجود حدود 20 هزار واحد فعال در شهرکهای صنعتی خبر داد.

محرابیان افزود: در بخش رشد و توسعه بنگاهها در کشور شاهد رشد خوب و قابل دفاعی هستیم ولی باید در بخش توجه به بنگاهها و واحد فعال صنعتی در شهرکها، اقدامات حمایتی بیشتری انجام شود.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به بازدید خود از 10 شهرک صنعتی ظرف 2 ماه گذشته، گفت: در این بازدیدها شاهد رشد تولید به صورت عمودی و قابل دفاع هستیم.

وی رکود ایجاد شده در برخی واحد های صنعتی را ناشی از بحران اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا در برخی از صنایع مولد دانست و تصریح کرد: مدیران شهرکهای صنعتی باید با جدیت در زمینه رقابتی شدن تولید بنگاههای صنعتی اقدام کنند.

محرابیان بر ضرورت حمایت همه جانبه از واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی تاکید کرد و افزود: علاوه بر ایجاد زیرساختهای مناسب باید در زمنیه استقرار امکانات رفاهی مانند تاسیس شعب بانک، مراکز فناوری اطلاعات، اینترنت و خدمات متنوع دیگر نیز تلاش بیشتری انجام شود.

وزیر صنایع بیان داشت: در اولویت بندی اعتبارات شهرکها باید به نحوی اقدام شود که با اتمام عملیات ساختمانی واحدهای صنعتی، فضای خوب و آراسته ای نیز در شهرکها ایجاد شود. در همین زمینه کاهش قیمت زمین به صفر نیز باید در دستور کار باشد.

وی با اعلام حمایت جدی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد شهرکهای صنعتی، گفت: هر جا که زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیا شود اقدامات حمایتی از آنها نیز به طرق گوناگون در دستور کار قرار خواهد گرفت.

محرابیان بر ضرورت اتمام واحدهای نیمه تمام صنعتی تاکید کرد و افزود: در ارائه خدمات رفاهی و حمایتی هیچ تفاوتی بین شهرکهای صنعتی و ناحیه های صنعتی وجود ندارد.

وزیر صنایع و معادن با تاکید بر اینکه شهرکهای صنعتی باید به مراکزی تبدیل شوند که در آن رشد و بالندگی صنعت کاملا مشخص باشد، تصریح کرد: از آنجا که نواحی صنعتی در مناطق محروم و غیره برخورد دار قرار دارند، باید توجه ویژه به آنان شود.

وزیر صنایع با تقدیر از مساعدت و همکاری مجلس در حمایت از بخش صنعت و معدن خواستار مساعدت بیشتر مجلس در افزایش بودجه شهرکهای صنعتی شد.

گفتنی است در این مراسم که معاونان و مدیران ستادی وزارتخانه، روسای سازمانهای توسعه ای و مدیران عامل شرکت شهرکهای صنعتی کشور حضور داشتند، خدامراد احمدی معاون وزیر و مدیرعامل جدید سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، توجه ویژه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و بهره گیری حداکثری از توان اقتصادی کشور در توسعه شهرکهای صنعتی را از جمله برنامه های خود ذکر کرد.

همچنین اسفندیار حیدری سرپرست سابق سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی نیز گزارشی از روند فعالیتهای این سازمان در طول دوران مسولیت خود ارائه کرد.