سفیر ایران در نیجریه با علی دوستی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، خسرو رضازاده در این دیدار دوستانه با تمجید از شرایط تیم فوتبال نوجوانان کشورمان، گفت: شما تیم خوبی دارید که امیدوارم در مسابقات جهانی به مقام شایسته‌ای دست یابد. بعد از فدراسیون‌های والیبال و بسکتبال که به رده‌های پایه توجه ویژه‌ای داشته و موجبات رشد این دو رشته را فراهم آوردند، امروز فدراسیون فوتبال هم در بخش پایه‌ای موفق عمل کرده که مایه امیدواری است.

علی دوستی نیز با تشکر از حمایت‌های مسئولان سفارت ایران در نیجریه خاطرنشان کرد: تدارک خوب و شایسته‌ای برای مسابقات جام جهانی دیده‌ایم و امیدوارم با حمایت شما و تلاش بازیکنان برای اولین بار رتبه‌ای شایسته در مسابقات جهانی به دست آوریم.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در نخستین دیدار خود در سیزدهمین دوره مسابقات جام جهانی روز یکشنبه به مصاف تیم گامبیا می رود.