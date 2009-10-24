به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، در حالیکه کمتر از 24 ساعت به آغاز دیدار تیم‌های ایران با گامبیا زمان باقیمانده است، بازیکنان تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان صبح امروز از ساعت 10 الی 12 به وقت محلی به تماشای یک فیلم سینمایی پرداختند تا روحیه آنها برای دیدار فردا برابر گامبیا بالاتر برود.

همچنین آنها در بازگشت به هتل آمبر، برای دقایقی دیدار تیم‌های جوانان غنا و برزیل در فینال مسابقات جام جهانی جوانان جهان را که در لابی هتل پخش می شد، تماشا کردند.

* با همت مسئولان فدراسیون فوتبال و سفارت ایران در نیجریه، تعدادی پرچم ایران در رستوران هتل نصب شده است. در این رستوران اعضای هر 4 تیم ایران، کلمبیا، گامبیا و هلند به صرف شام، ناهار و صبحانه می پردازند.

* طبق برنامه ریزی مسئولان مسابقات، تمرین عصر امروز ایران در ساعت 16 به وقت محلی(18:30 به وقت تهران) در زمین اصلی ورزشگاه"اسوئنه" برگزار می شود که تنها 15 دقیقه نخست آن برای تهیه و گزارش باز است. این تمرین 45 دقیقه طول خواهد کشید.

* هوای امروز شهر کالابار نیمه ابری است و طبق اعلام اداره هواشناسی محلی، بازی فردای ایران برابرسنگال هم در چنین هوایی برگزار می شود و حتی احتمال دارد دقایقی از آن تمرین زیر بارش اندک باران برگزار شود.

* خسرو رضازاده سفیر ایران در نیجریه عصر امروز در هتل ملی پوشان حضور یافت.

* مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان هم عصر امروز وارد شهر کالابار می شود و امشب با کادر فنی و بازیکنان ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد.

* تیم گامبیا هم صبح امروز در زمین اصلی ورزشگاه "اسوئنه" تمرین کرد که برگزاری تمرین این تیم در چنین ساعتی، باعث تعجب مسئولان تیمهای دیگر شده بود. البته به نظر می رسد که این تیم عصر امروز هم تمرین خواهد کرد که این مساله بسیار عحیب تر است.