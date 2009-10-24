رسانه های جمعی سازمان دهی افکارعمومی را برعهده دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس نادران با بیان این مطلب افزود: رسانه های جمعی به نوعی با خبرهای تحلیلی و بحثهای کارشناسی نظرات خود را به مخاطب منتقل می کنند و به نحوی کارکرد حزبی پیدا کرده اند.



وی در ادامه گفت: رسانه های دیجیتال و پایگاههای خبری از این نظر پررنگتر و فعالتر از سایر رسانه‌ها و مطبوعات عمل می کنند.



به گفته وی انعطاف پذیری و مانور بیشتری که این رسانه ها نسبت به رسانه های مکتوب دارند باعث شده تا از رونق بیشتری نزد افکار عمومی برخوردار باشند.



نادران اظهار داشت: اگر احزاب جایگاه خود را پیدا کنند آن وقت رسانه های مکتوب فرصت می‌کنند از نگاه مردم به مسائل جامعه بنگرند.



وی تأکید کرد: از لحاظ وضعیت مطبوعات در کشور فرصت خوبی برای توسعه پایگاههای خبری و تنوع فکری رسانه های مکتوب به خصوص نشریاتی که به صورت هدفمند در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی فعال هستند فراهم شده است.



نماینده مردم تهران یادآور شد: امروز همه گرایشهای اجتماعی، سیاسی پذیرفته شده در نظام از طریق در اختیار داشتن رسانه های مکتوب و پایگاههای خبری نهادینه شده فرصت دارند دیدگاهها و نظرات خود را به مخاطبان ارائه کنند.



نادران گفت: شوراهای صنفی باید رسانه ها را نسبت به رعایت ملاحظات و خط قرمزها ملزم کند تا دچار محدودیت نشویم.



نماینده مردم تهران نمایشگاه شانزدهم را به لحاظ سازماندهی بهتر از دوره های قبل خواند و گفت: در این دوره نقش پایگاههای خبری جدیتر و منظمتر شده و اطلاع رسانی به مخاطب توسط رسانه ها بهتر انجام می شود.