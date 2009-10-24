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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۴۲

الیاس نادران:

رسانه های جمعی سازمان دهی افکارعمومی را برعهده دارند

رسانه های جمعی سازمان دهی افکارعمومی را برعهده دارند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل ضعف احزاب و نبود آنها در سازماندهی افکارعمومی رسانه های جمعی به خصوص مطبوعات تلاش کرده اند تا بخشی از این خلاء را در نهادهای اجتماعی و مدنی پر کنند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس نادران با بیان این مطلب  افزود: رسانه های جمعی به نوعی با خبرهای تحلیلی و بحثهای کارشناسی نظرات خود را به مخاطب منتقل می کنند و به نحوی کارکرد حزبی پیدا کرده اند.

وی در ادامه گفت:  رسانه های دیجیتال و پایگاههای خبری از این نظر پررنگتر و فعالتر از سایر رسانه‌ها و مطبوعات عمل می کنند.

به گفته وی انعطاف پذیری و مانور بیشتری که این رسانه ها نسبت به رسانه های مکتوب دارند باعث شده تا از رونق بیشتری نزد افکار عمومی برخوردار باشند.

نادران اظهار داشت: اگر احزاب جایگاه خود را پیدا کنند آن وقت رسانه های مکتوب فرصت می‌کنند از نگاه مردم به مسائل جامعه بنگرند.

وی تأکید کرد: از لحاظ وضعیت مطبوعات در کشور فرصت خوبی برای توسعه پایگاههای خبری و تنوع فکری رسانه های مکتوب به خصوص نشریاتی که به صورت هدفمند در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی فعال هستند فراهم شده است.

نماینده مردم تهران یادآور شد: امروز همه گرایشهای اجتماعی، سیاسی پذیرفته شده در نظام از طریق در اختیار داشتن رسانه های مکتوب و پایگاههای خبری نهادینه شده فرصت دارند دیدگاهها و نظرات خود را به مخاطبان ارائه کنند.

نادران گفت:  شوراهای صنفی باید رسانه ها را نسبت به رعایت ملاحظات و خط قرمزها ملزم کند تا دچار محدودیت نشویم.

نماینده مردم تهران نمایشگاه شانزدهم را به لحاظ سازماندهی بهتر از دوره های قبل خواند و گفت: در این دوره نقش پایگاههای خبری جدیتر و منظمتر شده و اطلاع رسانی به مخاطب توسط رسانه ها بهتر انجام می شود.

کد مطلب 970280

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