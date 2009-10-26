به گزارش خبرنگار مهر، امیرقلعه نویی پس از پیروزی یک بر صفر عصر دوشنبه تیمش برابر راه آهن شهرری در جمع خبرنگاران گفت: قبل از هر چیز من این پیروزی را تقدیم به روح مهدی فیاض نژاد هوادار متعصب سپاهان می کنم که در بازی گذشته جان خود را از دست داد.

سرمربی تیم سپاهان اصفهان در ادامه به شرایط دیدار با راه آهن اشاره کرد و افزود: حریف امروز ما فوتبال قابل قبولی را به نمایش گذاشت و با توجه به شرایط میزبانی برای کسب پیروزی به میدان آمده بودند.

قلعه نویی افزود: تیم ما خوب بازی کرد و توانستیم 3 امتیاز این دیدار را کسب کنیم اما می دانم که هنوز به سپاهان واقعی و مطلوب نرسیده ایم. با این حال قول می دهم می توانید سپاهان را از نیم فصل دوم ببینید .

وی در خصوص حضور نزدیک به 2 هزار نفر از هواداران استقلال در این بازی و تشویق وی گفت: من از تمامی هواداران استقلال و سپاهان ممنون هستم و دست آنها را می بوسم . این هواداران بسیار پخته و فهمیده هستند و از من و امثال من جلوتر بوده و خوب را از بد تشخیص داده و می دانند چه کسانی به استقلال خدمت کرده و تمام زندگی خود را وقف این تیم کردند.

سرمربی تیم سپاهان اصفهان ادامه داد: ما سعی می کنیم با توجه به اینکه در حال حاضر به صدر جدول آمده ایم این موقعیت را از دست نداده و با تداوم در پیروزی های خود صدر جدول را از آن خود کنیم.

وی پیرامون بیانیه هایی که به طور مستمر باشگاه استقلال علیه او داده گفت: من قبلا نیز یک بار بیانیه ای دادم و در آن گفتم که دیگر با استقلال کاری نخواهم داشت و فقط به تیم خود فکر می کنم اما متاسفانه آقایان برای اینکه بزرگ شوند بیانیه های پشت هم دادند. در ابتدا من اصلا به آن بیانیه ها توجهی نداشتم و فکر می کنم بالای 50 بیانیه و مصاحبه علیه من انجام شد اما زمانی جواب آنها را دادم که متاسفانه دیدم می خواهند مرا ترور شخصیتی کنند اما من به آقای سعیدلو قول دادم که دیگر حرفی را در مورد باشگاه استقلال و مدیریت این باشگاه نزنم و آنها را به خدا واگذار کنم.

سرمربی تیم سپاهان اصفهان در خصوص فیلم آبی استقلالی دو گفت: این فیلم من را به یاد فیلم های 40 سال پیش می اندازند. وقتی عده ای می خواستند یک نفر را تخریب کنند دست به چنین اعمالی می زدند من فقط از این ناراحتم که ما آقای عطار را امین خود می دانستیم که در رختکن اجازه حضور پیدا می کرد اما متاسفانه حرفهای من را چنان بزرگ کردند که هر کس این فیلم را ندیده باشد فکر می کند که من بدترین حرفهای زشت را نثار بازیکنان خود کردم. اما شما کلاه خود را قاضی کنید و ببینید که بازیکنان این قدر بی غیرت هستند که من هر آنچه که از دهانم در می آید به آنها بگویم و آنها فقط سکوت کنند. من حرفهایی را در رختکن به بازیکنان می گفتم که تمامی مربیان می گویند. این قضیه در شیراز بود و من به بازیکنانم گفتم که باید با غیرت بازی کنید. هواداران به خاطر ما آمده اند و تا مرز سکته پیش رفته اند پس باید طوری بازی کنید که این هواداران ناراحت و افسرده به خانه هایشان باز نگردند. آیا از دید شما این حرفهای من فحاشی و ناسزا بوده است البته آقای عطار که این فیلم را تهیه کردند با من صحبت کرده و از من عذرخواهی کردند ولی من دوست دارم که برنامه 90 یا دیگر برنامه ها با آقای عطار به طور مستقیم صحبت کرده و او در این خصوص با مردم صحبت کند.

قلعه نویی پیرامون شرایطی که برای سیاوش اکبرپور پیش آمده گفت: به اعتقاد من سیاوش اکبرپور یکی از بازیکنان بزرگ در فوتبال ماست. زمانی که من سرمربی استقلال بودم او در تیم من بود و بهترین بازیها را ارائه می داد. اگر شرایط سیاوش این گونه نبود و او با استقلال همکاری نمی کرد قطعا من خواهان جذب او برای سپاهان بودم. متاسفانه در ابتدای فصل نیز برخی از این آقایان شرایطی را بوجود می آوردند که من با هر بازیکنی صحبت می کردم آنها اتهاماتی را به من وارد می کردند اما باز هم می گویم سیاوس بازیکن بسیار بزرگی است و هر تیمی آرزوی داشن او را دارد.