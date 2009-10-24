ترمینال جدید مسافری ارومیه ساخته می شود

گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم بازیان عصر شنبه در جمع مدیران اتوبوسرانی و تاکسی رانی ارومیه افزود: این پایانه مسافربری در زمینی به وسعت 17 هکتار و با اعتبار اولیه چهار میلیارد ریال در حاشیه شهر ارومیه ساخته می شود.

وی ادامه داد: این ترمینال دارای آخرین امکانات رفاهی و مسافربری همچون اقامت گاه مسافرین و رانندگان، پارکینگ، تعمیرگاه، برج کنترل، انبارهای وسایل و بار مسافران، مرکز معاینه فنی خودرو، پمپ بنزی و گازوییل و ساختمانهای اداری می باشد.

بازیان خاطرنشان کرد: این پایانه ظرفیت پذیرش 200 دستگاه اتوبوس به صورت پارک شده و 60 اتوبوس دیگر نیز به صورت گذری را دارا می باشد.

وی یادآور شد: ساختمان و سالن سرپوشیده این مجموعه شامل 19 هزار متر مربع با 28 دفتر و ساختمان اقامتی مسافرتی شامل بیش از یک هزار متر مربع خواهد بود.

بازیان گفت: پیش بینی می شود با تامین اعتبار 150 میلیارد ریالی پیش بینی شده برای این طرح، تا پنج سال آینده به طور کامل از این مجموعه بهره برداری شود.

شهردار ارومیه یادآورشد: اولیت برنامه ریزی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارومیه بر تمرکز زدایی و منطقه ای نمودن ترمینال های مسافری به منظور کاهش سفرهای درون شهری می باشد که این طرح با ایجاد و ساماندهی ترمینال های موجود و ساخت ترمینال های جدید در محور های شمالی و شرقی شهرارومیه محقق می شود.

بازیان تاکید کرد: در افق بیست ساله طرح بهسازی و توسعه کلان شهر ارومیه، احداث حداقل سه ترمینال و پایانه مسافربری مورد نیاز است.

شهرستان ارومیه دارای بیش از 580 هزار نفر جمعیت است.