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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۱۸

شاکری با مهر مطرح کرد:

نامه‌های جمعیت ایثارگران به سه مقام بلند پایه نظام

نامه‌های جمعیت ایثارگران به سه مقام بلند پایه نظام

یک عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی خبر ارسال نامه های محرمانه این تشکل به رئیس جمهور ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس قوه قضاییه را تایید کرد .

مجتبی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، توضیح داد: جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی  در 10 روز اخیر سه نامه جداگانه به آیت الله هاشمی رفسنجانی ، رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،  آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نوشته است.

وی محور نامه ها به آیت الله هاشمی رفسنجانی و آیت الله صادق لاریجانی را مسائل و حواشی انتخابات و محور نامه به رئیس جمهور را مسائل جاری کشور عنوان و از توضیح بیشتر در این باره خودداری کرد.

گزارش خبرنگار مهر حاکی است، این نامه ها لحنی انتقادی داشته و توصیه هایی را با این مقامات در میان گذاشته است.

 

کد مطلب 970307

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