مجتبی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، توضیح داد: جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در 10 روز اخیر سه نامه جداگانه به آیت الله هاشمی رفسنجانی ، رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نوشته است.

وی محور نامه ها به آیت الله هاشمی رفسنجانی و آیت الله صادق لاریجانی را مسائل و حواشی انتخابات و محور نامه به رئیس جمهور را مسائل جاری کشور عنوان و از توضیح بیشتر در این باره خودداری کرد.

گزارش خبرنگار مهر حاکی است، این نامه ها لحنی انتقادی داشته و توصیه هایی را با این مقامات در میان گذاشته است.