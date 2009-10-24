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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۰۳

محمدیان:

10 درصد از مدارس ابتدایی کشور الکترونیکی می شوند/ آموزش و پرورش نیازمند تحول است

10 درصد از مدارس ابتدایی کشور الکترونیکی می شوند/ آموزش و پرورش نیازمند تحول است

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی‌ آموزشی کشور گفت: تا دو سال آینده 10درصد از دانش آموزان ابتدایی کشور از کیف الکترونیکی برخوردار می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت ‌الاسلام محی ‌الدین بهرام محمدیان عصر شنبه در جلسه گردهمایی مدیران دوره تحصیلی نواحی دوگانه آموزش و پرورش آذربایجان غربی افزود: این طرح به منظور ارتقای سطح آموزش و یادگیری دانش آموزان و استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی و علمی دنیا در امر آموزش اجرا می شود.

وی گفت : افتتاح آزمایشگاه‌های رایانه‌ای نیز یکی از محورهای همکاری این وزارتخانه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که اجرا و توسعه آن با جدیت دنبال می شود.

محمدیان یادآور شد: 30 هزار مدرسه و واحد آموزشی در کشور تا پایان سال تحصیلی جاری به عنوان برنامه اتصال 100 هزار مدرسه کشور به اینترنت ملی اجرایی می شود.

وی بیان داشت: 50 هزار مدرسه باقیمانده از مجموعه 100 هزار مدرسه هدف گذاری شده نیز در مرحله سوم اجرای برنامه یعنی در طول برنامه پنجم توسعه به شبکه ملی اینترنت متصل می شوند و از این رو، اجرای برنامه اتصال مدارس به شبکه اینترنت ملی به صورت مرحله به مرحله و تدریجی صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ ریزی‌ آموزشی کشور با بیان اینکه آموزش و پرورش به شدت نیازمند تحول است، اظهار داشت: هر تحولی به معنای دگرگونی روبه رشد نیست در این راستا باید در تحول بنیادین آموزش و پرورش به تمامی جوانب باید نگاه کارشناسی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هر تحولی در آموزش و پرورش باید از سوی معلمان ساماندهی شود، گفت: هم اکنون مرجعیت فکری و فرهنگی معلمان در جامعه مخدوش شده است.

محمدیان خاطرنشان کرد: این امر ناشی از کم بودن سطح دانش معلمان نسبت به سایر اقشار جامعه است که اولین قدم برای انجام این امر تجهیز و به روز رسانی دانش و اطلاعات معلمانان است.

در خاتمه این نشست حاضران به طرح مشکلات و دیدگاه های خود در بخشهای مختلف پرداختند.

کد مطلب 970309

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