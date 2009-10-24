10 درصد از مدارس ابتدایی کشور الکترونیکی می شوند/ آموزش و پرورش نیازمند تحول است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت ‌الاسلام محی ‌الدین بهرام محمدیان عصر شنبه در جلسه گردهمایی مدیران دوره تحصیلی نواحی دوگانه آموزش و پرورش آذربایجان غربی افزود: این طرح به منظور ارتقای سطح آموزش و یادگیری دانش آموزان و استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی و علمی دنیا در امر آموزش اجرا می شود.

وی گفت : افتتاح آزمایشگاه‌های رایانه‌ای نیز یکی از محورهای همکاری این وزارتخانه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که اجرا و توسعه آن با جدیت دنبال می شود.

محمدیان یادآور شد: 30 هزار مدرسه و واحد آموزشی در کشور تا پایان سال تحصیلی جاری به عنوان برنامه اتصال 100 هزار مدرسه کشور به اینترنت ملی اجرایی می شود.

وی بیان داشت: 50 هزار مدرسه باقیمانده از مجموعه 100 هزار مدرسه هدف گذاری شده نیز در مرحله سوم اجرای برنامه یعنی در طول برنامه پنجم توسعه به شبکه ملی اینترنت متصل می شوند و از این رو، اجرای برنامه اتصال مدارس به شبکه اینترنت ملی به صورت مرحله به مرحله و تدریجی صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ ریزی‌ آموزشی کشور با بیان اینکه آموزش و پرورش به شدت نیازمند تحول است، اظهار داشت: هر تحولی به معنای دگرگونی روبه رشد نیست در این راستا باید در تحول بنیادین آموزش و پرورش به تمامی جوانب باید نگاه کارشناسی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هر تحولی در آموزش و پرورش باید از سوی معلمان ساماندهی شود، گفت: هم اکنون مرجعیت فکری و فرهنگی معلمان در جامعه مخدوش شده است.

محمدیان خاطرنشان کرد: این امر ناشی از کم بودن سطح دانش معلمان نسبت به سایر اقشار جامعه است که اولین قدم برای انجام این امر تجهیز و به روز رسانی دانش و اطلاعات معلمانان است.

در خاتمه این نشست حاضران به طرح مشکلات و دیدگاه های خود در بخشهای مختلف پرداختند.