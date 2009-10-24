آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این آئین نامه که در تاریخ ‌88.7.29 به تصویب رییس قوه قضائیه رسیده آمده است: نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روشهای اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بی‌ضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی از تاریخ تصویب این آئین نامه نحوه اجرای ماده ‌١٨ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 85.10.24 به شرح مواد آتی خواهد بود.

ماده ‌1- تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ‌18 اصلاحی یاد شده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه رای قطعیت‌یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد.

مقامات مذکور در تبصره 2 ماده ‌18 اصلاحی نیز چنانچه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مکلفند با درنظر گرفتن موعد مقرر در تبصره ‌٥ ماده مذکور نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال کنند.

ماده‌2- از تاریخ تصویب این آئین نامه مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاهها خودداری کنند.

ماده 3- در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آیین دادرسی عمل خواهد شد.

ماده ‌4- رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ‌18 قانون یاد شده پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در مرجع ذی‌صلاح انجام می‌شود.

ماده‌ 5- از تاریخ تصویب این آئین نامه، آئین نامه و دستورالعمل اجرایی ماده ‌١٨ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ‌85.11.25 و اصلاحیه مورخ 86.12.7 لغو می‌گردد. لکن در مورد درخواستهایی که تا قبل از تصویب این آئین نامه در اجرای آئین نامه مذکور به ثبت رسیده مطابق همان آئین نامه اقدام خواهد شد.