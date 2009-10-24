جوانان ایران صاحب یک مدال نقره و سه مدال برنز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همت کریمی کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم کشورمان امشب برای کسب مدال طلا مقابل حریف روس خود شکست خورد و به مدال نقره دست یافت. در همین وزن کاظم شیرزادی صاحب مدال برنز شد.

در وزن 120 کیلوگرم نیز مصطفی مظلومی و سیدعلی حسینی در دیدار رده بندی با شکست حریفان خود صاحب مدال برنز شدند،

مازندران نماینده ایران امروز در وزن 74 کیلوگرم کشتی گیری نداشت.

جمعه و در روز نخست این رقابتها عارف فضلی در وزن 50 کیلوگرم و میلاد صداقت نیا در وزن 66 کیلوگرم صاحب مدال نقره شده بودند.

یکشنبه و در روز پایانی این مسابقات بهنام احسان پور کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم تیم مازندران به مصاف حریفان خود می رود و تیم ایران در وزن 84 کیلوگرم نماینده ای ندارد.