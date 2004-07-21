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۳۱ تیر ۱۳۸۳، ۱۵:۳۲

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت :

هشتاد درصد وعده هاي انتخاباتي خود را محقق كرديم

عضو شوراي مركزي جبهه‌ مشاركت ايران اسلامي با بيان اينكه به شهادت آمار و ارقام طرح ها و لوايح در كميسيونهاي تخصصي مجلس ، فراكسيون مشاركت موثرترين و فعالترين فراكسيون مجلس ششم بود .

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، نعيمي پور كه در هفتمين كنگره سراسري جبهه مشاركت سخن مي گفت ، تلاش اين فراكسيون در مجلس ششم را براي دفاع از حقوق اساسي شهروندان و مشاركت در سرنوشت خويش و اعمال حاكميت مردم خواند  و با ارائه گزارشي از عملكرد فراكسيون مشاركت گفت : مهمترين هدف فراكسيون در مجلس ششم پيشبرد اصلاحات بود.

وي پيشبرد اصلاحات  را تنها با همدلي، صميميت و روح جمعي حاكم بر فراكسيون مشاركت قابل اجرا دانست و با مهم عنوان كردن اين همدلي، گفت: هيچ تطميع و تهديدي سبب دور شدن اعضاي فراكسيون از يكديگر نشد و تحصن نمايندگان نيز نماد فوق‌العاده با ارزشي از همدلي اعضاي فراكسيون مشاركت بود.

وي اينكه فراكسيون مشاركت با 130تن آغاز و با تعدادي بيش از آن به پايان رسيد  را گوياي همدلي و پايبندي اعضاي مشاركت به  عهد و پيمانشان و نشانگر سلامت آنان دانست و افزود :  فراكسيون مشاركت موثرترين و فعالترين فراكسيون مجلس ششم بود و موفق شد حدود 80 درصد از وعده هاي انتخاباتي خود را اجرا كند.

 

کد مطلب 97036

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