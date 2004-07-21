هشتاد درصد وعده هاي انتخاباتي خود را محقق كرديم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، نعيمي پور كه در هفتمين كنگره سراسري جبهه مشاركت سخن مي گفت ، تلاش اين فراكسيون در مجلس ششم را براي دفاع از حقوق اساسي شهروندان و مشاركت در سرنوشت خويش و اعمال حاكميت مردم خواند و با ارائه گزارشي از عملكرد فراكسيون مشاركت گفت : مهمترين هدف فراكسيون در مجلس ششم پيشبرد اصلاحات بود.



وي پيشبرد اصلاحات را تنها با همدلي، صميميت و روح جمعي حاكم بر فراكسيون مشاركت قابل اجرا دانست و با مهم عنوان كردن اين همدلي، گفت: هيچ تطميع و تهديدي سبب دور شدن اعضاي فراكسيون از يكديگر نشد و تحصن نمايندگان نيز نماد فوق‌العاده با ارزشي از همدلي اعضاي فراكسيون مشاركت بود.



وي اينكه فراكسيون مشاركت با 130تن آغاز و با تعدادي بيش از آن به پايان رسيد را گوياي همدلي و پايبندي اعضاي مشاركت به عهد و پيمانشان و نشانگر سلامت آنان دانست و افزود : فراكسيون مشاركت موثرترين و فعالترين فراكسيون مجلس ششم بود و موفق شد حدود 80 درصد از وعده هاي انتخاباتي خود را اجرا كند.