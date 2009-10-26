تقویت نظارت به جای حذف شرکتهای پیمانکاری

امیرهوشنگ صادقی در گفتگو با مهر، در خصوص ابهاماتی که درباره طرح بهسازی قراردادهای موقت و ساماندهی فعالیت شرکتهای پیمانکاری در مجلس وجود دارد، گفت: در این باره حدود 30 نفر از نمایندگان مجلس اظهار نظر کرده اند.

عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی شرکتهای خدماتی و پیمانکاری کشور اظهار داشت: در نقد و بررسیهایی که توسط نمایندگان مجلس صورت گرفته است، اغلب به مواردی برخورد می شود که ناشی از ضعف شناختی در مورد بهسازی قراردادهای موقت و همچنین ساماندهی فعالیتهای شرکتهای خدماتی و پیمانکاری است.

صادقی در ادامه با اشاره به موضوع ساماندهی قراردادهای موقت در قوانین و همچنین اصلاحیه قانون کار، بیان داشت: انعقاد قرارداد دائم با کارگری که بالای 10 سال سابقه کار دارد در اصلاحات قانون کار مورد توجه قرار گرفته است.

وی استیفای حقوق کارگران در شرکتهای خدماتی و پیمانکاری در جهت هدفمندی و قانونمند شدن فعالیتها در شرکتهای پیمانکاری را بحث خوبی دانست و افزود: اگر این مسئله در راهبردهای وزارت کار و امور اجتماعی قرار دارد باید مورد توجه قرار گیرد. خوشبختانه تعامل و همکاری خوبی نیز در این زمینه بین وزارت کار و شرکتهای خدماتی و پیمانکاری وجود دارد.

این مقام مسئول در شرکتهای پیمانکاری و خدماتی با تاکید بر اینکه در کنار فعالیت شرکتهای پیمانکاری خدماتی، کارگران همیشه به حق و حقوق خود می رسند، گفت: در مقطع فعلی 98 درصد از شرکتهای پیمانکاری حق و حقوق کارگران را پرداخت می کنند.

رئیس انجمن صنفی شرکتهای خدماتی استان تهران خاطر نشان کرد: در این مورد بخشنامه ها و مدارکی که از سوی دولت مبنی بر صحت اقدامات شرکتهای خدماتی و پیمانکاری منتشر شده است، مجموعه اقدامات ما (شرکتهای خدماتی و پیمانکاری) در حسابهای مشترک، تحت نظر ذی حسابان قرار دارد.

صادقی با اعلام اینکه حق و حق کارگر بر اساس قانون باید رعایت شود، تصریح کرد: با وجود روشن بودن وضعیت حسابها چگونه شرکتهای پیمانکاری می توانند تخلف کنند؟

به گفته وی کمیته های صلاحیت نیز در طول سال پیمانکاران را مورد ارزیابی قرار می دهند و در این زمینه اگر اختلافاتی وجود داشته باشد، موظف به پرداخت مابه التفاوتها هستند.

عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی شرکتهای خدماتی و پیمانکاری کشور اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را متضمن رشد در بخشهای خصوصی و تعاونی دانست و تاکید کرد: برای بخش خصوصی به طور مشخص توسعه در حوزه های کشاورزی، دامداری، تجارت و خدمات مطرح شده که باید مکمل فعالیتهای دو بخش خصوصی و تعاونی باشند.

صادقی حرکت غیر از قانون اصل 44 را تخلف دانست و اظهار داشت: وقتی شرکتهای پیمانکاری و خدماتی تحت کنترل هستند دیگر تخلفی مرتکب نخواهند شد.

وی خواستار تقویت ابزارهای نظارتی دولت به جای طرح حذف شرکتهای پیمانکاری شد و ادامه داد: شرکتهای خدماتی نیز بنگاه اقتصادی هستند که بهتر است به جای پیشنهاد حذف مورد تقویت قرار گیرند و دامنه نظارتها گسترده تر شود.