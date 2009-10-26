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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۳۷

اژدری زاده تاکید کرد:

فولاد نوین خوزستان در اندیشه کسب نخستین پیروزی

فولاد نوین خوزستان در اندیشه کسب نخستین پیروزی

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه فولاد نوین خوزستان گفت: فولاد نوین خوزستان با هدف کسب نخستین پیروزی خود در فصل جاری به اراک می رود.

علیرضا اژدری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: تیم ما بعد از دیدار با فولاد گستر تبریز، یک جلسه ریکاوری برگزار کرد و در روزهای آینده هم به تمرینات خود ادامه می دهد تا برای دیدار با شن سای اراک از شرایط خوبی برخوردار باشد و امیدواریم که این دیدار، نقطه شروع پیروزی های ما در لیگ دسته اول باشد و با دست پر از اراک برگردیم.

اژدری زاده در مورد دیدار فولاد نوین خوزستان با فولاد گستر تبریز در هفته سوم لیگ دسته اول که به تساوی یک بر یک دو تیم در ورزشگاه اختصاصی فولاد در اهواز انجامید نیز گفت: بازی خوبی بود و اگر هر دو تیم و به خصوص فولاد نوین از موقعیت های خود به خوبی استفاده می کردند می توانستند در این دیدار به پیروزی برسند و اولین پیروزی خود در فصل جاری را به دست آورند.

وی افزود: تیم فولاد نوین خوزستان روز سه شنبه هفته جاری راهی اراک خواهد شد و عصر پنجشنبه نیز پس از برگزاری دیدار خود با تیم شن سا از اراک به اهواز باز خواهد گشت.

مدیرعامل باشگاه فولاد نوین خوزستان که علاوه بر مدیرعاملی باشگاه فولاد نوین خوزستان تا چندی قبل به عنوان معاون ورزشی باشگاه فولاد خوزستان هم به فعالیت مشغول بود با اشاره به نتایج این دو تیم در فصل جاری گفت: فولاد خوزستان و هم فولاد نوین خوزستان روی نوار بدشانسی گام بر می دارند و امیدوارم این بدشانسی ها هر چه زودتر پایان یابد و این دو تیم خوب به پیروزی های متوالی در مسابقات خود دست پیدا کنند.

دیدار تیمهای فولاد نوین خوزستان و شن سا اراک از هفته چهارم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور راس ساعت 14 و 30 دقیقه  روز پنجشنبه هفتم آبان ماه در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار خواهد شد.

کد مطلب 970395

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