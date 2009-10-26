مشکل 22 نقطه پرحادثه در محورهای مواصلاتی استان قزوین رفع می شود

محمد امین نصرالهی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: تبدیل راه های اصلی و فرعی به بزرگراه در محورهای بوئین زهرا، اشتهارد - قزوین، تاکستان - آبگرم، آوج - قزوین، بوئین زهرا و قزوین، کورانه از مهمترین اقدامات صورت گرفته به منظور رفع نقاط پرحادثه در جاده های استان قزوین است.



وی با اشاره به اجرای 13 طرح بهسازی، تعریض، ساخت باند کندرو و ساماندهی تقاطع ها در جاده های این استان اظهار داشت: هم اکنون هفت طرح ایمن سازی جاده ها با پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد در محورهای مواصلاتی استان قزوین در دست اجراست.



نصرالهی زاده همچنین نصب سامانه روشنایی راه ها، حفاظ، علائم و تجهیزات ایمنی، خط کشی، بستن دسترسی های غیرمجاز و جداسازی مسیر رفت و برگشت را از دیگر اقدامات صورت گرفته به منظور افزایش ایمنی تردد در جاده های استان قزوین اعلام و اضافه کرد: طبق بررسی های کارشناسی نقاط پرحادثه محورهای مواصلاتی استان قزوین شناسایی شده و اجرای 9 طرح ایمن سازی از جمله برنامه های پیش بینی شده در این زمینه است که تا پایان امسال اجرایی می شود.