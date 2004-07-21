وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار رسيدگي بيشتر به مشكلات موديان مالياتي شد

به گزارش مهر، وزير امور اقتصادي و دارايي در ديداري كه بدون اطلاع قبلي از ادرات امور مالياتي شركت ها و امور مالياتي غرب تهران داشت، ضمن تاكيد بر اهميت تكريم ارباب رجوع از كاركنان سازمان امور مالياتي در ارايه خدمات به موديان مالياتي تقديركرد.

سيد صفدر حسيني، در زمينه افزايش 50 درصدي اظهارنامه هاي مالياتي گفت: اظهارنامه هايي كه تاكنون موديان مالياتي به سازمان امور مالياتي كشور ارايه و تسليم كرده اند، نسبت به عملكرد سال گذشته از 50 درصد رشد برخوردار است كه اين امر ناشي از اعتماد سازي بين موديان مالياتي و نظام ماليايتي كارآمد در كشور است.

وي خاطرنشان كرد: نرخ ماليات مناسب، وجود پايه هاي مالياتي، سيستم هاي جمع آوري ماليات سه ركن اصلي براي برخورداري از يك نظام مالياتي پويا و كارآمد در كشور است. حسيني اظهارداشت: دولت با كاهش نرخ ماليات از 65 به 25 درصد، زمينه و بستر لازم را براي سرمايه گذاري و توليد ثروت ، انظباط مالي و عدالت مالياتي فراهم كرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اين كه توسعه پايه هاي مالياتي كشور منوط به دو حركت اساسي است، اولين گام را استقرار نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور دانست و اظهاراميدواري كرد، طي سه سال آينده عملي شود.

حسيني دومين گام را ماليات بر ارزش افزوده عنوان و تصريح كرد: براي رسيدن به اين اهداف در سال جاري، پيش بيني اعتباري بالغ بر 40 ميليارد تومان براي سازمان امور مالياتي كشور شده است.