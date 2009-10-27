استانداری تهران بر ثبات مدیران تاکید دارد

صفرعلی براتلو در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین با بیان این مطلب افزود: متوسط عمر مدیریتی در استان تهران در چند سال گذشته، مطلوب و درصد جابجایی های مدیران، محدود بوده است.

وی تأکید کرد: مدیران لایق و توانمند در سطح استان تهران مورد حمایت قرار می گیرند و مدیران ضعیف، حتی اگر مدت کوتاهی از عمر مدیریتی شان گذشته باشد، تعویض و برکنار می شوند.

معاون امنیتی استانداری تهران تاکید کرد: شاخص های خوبی در زمینه تعویض مدیران وجود دارد که در دولت نهم و دهم، یکی از شاخص های ارزیابی مدیران ، پیشرفت مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت است.

براتلو افزود: در اکثر شهرستانهای استان تهران، بیش از 90 درصد مصوبات سفر دور اول انجام شده است که آمار خوبی تلقی می شود.

وی تأکید کرد: در بعضی مناطق که مصوبات انجام نشده، به مدیر مربوط نیست و ارتباطی به اعتبارات نیز ندارد، بلکه مسائلی از قبیل معارضات در روند اجرای پروژه ها دخیل است.

معاون سیاسی استاندار تهران در پایان گفت: بعضی از این معارض ها که روند اجرایی پروژه ها را کند می کند، کل معدل امتیاز استان را پایین می آورد و نمونه بارز آنها معارض هایی است که پیش روی پروژه اتصال پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی و جاده تهران به ورامین قرار گرفته است.