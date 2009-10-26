حریری در نوسان بین جعجع و جنبلاط / سناریوی جدا کردن لبنان از هویت خود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق الحسینی در بازدید از غرفه مهر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات در گفتگو با خبرنگاران درباره طولانی شدن فرایند تشکیل دولت لبنان گفت: لبنان یکی از میدان های جنگ مفاهیم و ارزش هاست، موضوعی که سید حسن نصرالله، رهبر مقاومت لبنان دو سال پیش رسما آن را اعلام کرد.

وی ادامه داد: میدان جنگ بودن لبنان به این معنی است که چه در میان طیف های داخل لبنان و چه از سوی قدرت های خارجی، عده ای تلاش دارند این کشور را از هویت اسلامی-عربی آن دور کنند.

جدا کردن لبنان از هویت اسلامی-عربی؛ هدف اصلی

این کارشناس مسائل خاورمیانه افزود: هدف نهایی تلاش های داخلی و خارجی در لبنان خارج کردن آن از جبهه مقاومت است و تصمیم قاطع آنها دگرگون کردن شرایط بعد از ترور رفیق حریری در سال 2005 بود.

وی اضافه کرد: هدف تلاش های داخلی و خارجی تنها خلع سلاح مقاومت لبنان نیست بلکه هدف بالاتر از آن، جدا کردن این کشور از هویت خود است.

صادق الحسینی به تداوم مقاومت و پیوستن میشل عون و بسیاری از افراد دیگر ملی گرا، معتدل و هوشمند به مقاومت لبنان نیز اشاره کرد و گفت: پیوستن میشل عون به عنوان یک جریان مسیحی معتدل به مقاومت لبنان برای اولین بار صف تفکر شرقی در مقابل تفکر غربگرایانه باقی مانده از طرز تفکر جنگ های صلیبی را تقویت و باعث هراس غرب از گسترش آن و در نتیجه ورود مستقیم غرب به مسائل سیاسی این کشوردر حمایت از گروه های مرتجع شد.

وی، جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان به رهبری آمریکا را از نمونه های ورود مستقیم غرب به عرصه سیاسی لبنان برای تضعیف مقاومت ارزیابی کرد و ابراز داشت: با شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه، یک نوع هسته های سرگردان از همان گروه هایی که خواستار دخالت مستقیم غرب برای از بین بردن مقاومت بودند، تشکیل شد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی لبنان در ادامه، سمیر جعجع را به طور مشخص از نمونه های این حلقه های سرگردان طرفدار دخالت مستقیم غرب دانست که پس از شکست جنگ 33 روزه تاکتیک پیشگیری از بوجود آمدن آشتی ملی در این کشور را در پیش گرفتند.

تفرقه؛ آخرین سناریو شکست خوردگان جنگ 33 روزه

وی، تلاش برای جلوگیری از همگرایی، دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی و بویژه دامن زدن به تنش بین شیعه و سنی را از اقدامات هسته های سرگردان غرب گرا در لبنان دانست و افزود: جلوگیری از تشکیل ائتلاف ملی در لبنان به رهبری سعد حریری و با موافقت مخالفان وی، آخرین سناریوی هسته های سرگردان برای تضعیف مقاومت است.

صادق الحسینی، نقش عربستان و مصر به عنوان گروه های طرفدار طرح سازش در منطقه خاورمیانه را نیز یادآور شد و اظهار داشت: شرایط کنونی لبنان، فرصتی را برای قاهره و ریاض فراهم آورده است تا از مقاومت به عنوان پیروز جنگ های 33 روزه و 22 روزه و همچنین از ایران به عنوان حامی این جریان انتقام گیری کنند.

وی، شیعه هراسی و ایران هراسی را نیز وجه دیگری از سناریوی ممانعت از تشکیل دولت ائتلافی در لبنان تحلیل کرد و درباره نقش آمریکا در موضوع تشکیل دولت در بیروت نیز گفت: با وجود شعار تغییر مطرح شده از سوی باراک اوباما، با حضور نئومحافظه کاران در دولت وی و در کنار آن اعمال نفوذ لابی صهیونیستی همچنان سیاست های خصمانه گذشته ایالات متحده علیه مقاومت ادامه دارد.

جلوگیری از تشکیل ائتلاف ملی در لبنان به رهبری سعد حریری و با موافقت مخالفان، آخرین سناریوی هسته های سرگردان برای تضعیف مقاومت است.

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه ادامه داد: آمریکایی ها علاقه ای به تشکیل دولت لبنان و وحدت در این کشور ندارند چرا که هر دولتی تشکیل شود، فصل الخطاب آن مقاومت مردمی این کشور و گروه های اپوزیسیون خواهند بود.

صادق الحسینی در پاسخ به این پرسش که هدف نهایی از این وقت کشی برای تشکیل دولت لبنان چیست، گفت: غربی ها امیدوارند که تاریخ به شکل دیگری رقم بخورد و سوریه و ایران، مقاومت لبنان را تنها گذاشته و زمینه برای قدرت یافتن نیروهای غربی فراهم شود.

وی، قسمتی از فشارهای سیاسی، اقتصادی اعمال شده از سوی غرب و بویژه آمریکا علیه ایران را در راستای وادار کردن جمهوری اسلامی به کوتاه آمدن در موضوع حمایت از مقاومت دانست و ابراز داشت: کوتاه آمدن تهران و دمشق از حمایت از مقاومت توهمی بیش نیست و سعد حریری چاره ای جز تشکیل سریع تر دولت نخواهد داشت.

این کارشناس مسائل خاورمیانه، تشکیل دولت از سوی سعد حریری را به نفع مقاومت دانست و گفت: حتی اگر سعد حریری از تشکیل دولت انصراف هم دهد باز هم به نفع مقاومت خواهد بود چرا که ناتوانی غربگراها را ثابت خواهد کرد.

صادق الحسینی در عین حال به جدا شدن جنبلاط از 14 مارسی ها و رایزنی با حزب الله و مخالفین در کنار ماندن در اکثریت پارلمانی نیز اشاره و ابراز امیدواری کرد که گروه المستقبل به رهبری حریری که اکثریت را در پارلمان لبنان در دست دارد به عقل گرایی و واقع گرایی روی آورده و مثل جنبلاط خود را از هسته های سرگردان جدا کند.

وی، جدا شدن سعد حریری، نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه لبنان از هسته های سرگردان و تشکیل دولت ائتلافی قدرتمند را تحولی جدید در عرصه سیاسی لبنان دانست که می تواند این کشور را به جای یک کشور تحت تاثیر معادلات منطقه ای به کشوری تاثیرگذار در این معادلات تبدیل کند.