دانشگاه پيام نور قهرمان رقابتهاي تنيس روي ميز شد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مسابقات با شركت 15 تيم درسالن تنيس روي ميز دانشگاه صنعتي اصفهان ميزبان اين دوره از رقابتها وبه مدت 4 روز برگزارشد كه درنهايت بعد از تيم دانشگاه پيام نور، دانشگاه صنعتي امير كبير و دانشگاه شهيد چمران اهواز به ترتيب عناوين دوم و سوم را بدست آوردند و دانشگاههاي تهران، اروميه و صنعتي اصفهان چهارم تا ششم شدند.

دررقابتهاي دوبل آزاد اين رشته دانشگاه تهران باتركيب مريم قديانلو، فتانه اميري به مربيگري پري خليلي به مقام قهرماني رسيدند. دانشگاه پيام نور با حضور راضيه داوري و اكرم سرشار و مربيگري فرشته سمويي در مكان دوم ايستاد. تيم ديگر دانشگاه پيام نوردربخش دوبل آزاد به مربيگري فرشته سمويي و با بازيكنان نفسيه گلشيرازي و سارا مهرنيا به همراهي دانشگاه صنعتي امير كبير تهران با حوري آقا مهري و سارا عباس آبادي و مربيگري فتانه امير مشتركا سوم شدند.

دربخش انفرادي نيز اكرم سرشار از دانشگاه پيام نور مدال طلا گرفت. نوشين زارعي از دانشگاه پيام نور مدال نقره دريافت كرد و حوري آقا ميري از دانشگاه صنعتي اميركبير و نفيسه گلشيراني از دانشگاه پيام نور مشتركا سوم شدند.