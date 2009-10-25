برتری پرگل چلسی مقابل بلکبرن / لیورپول - من یونایتد دیداری برای تمام فصول

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی شب گذشته با نتیجه 5 بر صفر مقابل بلکبرن پیروز شد. برای مردان کارلو آنچلوتی در این دیدار، گیوت (20- گل به خودی)، لمپارد (48 و 59-پنالتی)، اسین (52) و دروگبا (64) گلزنی کردند.

در سایر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:

* ولورهمپتون یک - آستون ویلا یک

* بیرمنگام 2 - ساندرلند یک

* برنلی یک - ویگان اتلتیک 3

* هال سیتی صفر - پورتسموث صفر

* تاتنهام صفر - استوک سیتی یک



امشب در ادامه این رقابت ها، مهم ترین بازی نیم فصل بین تیم های لیورپول و منچستریونایتد برگزار می شود. برنامه سایر دیدارها هم به این شرح است:

* بولتون - اورتون

* منچسترسیتی - فولهام

* وستهام - آرسنال



جدول رده بندی:

1- چلسی 24 امتیاز

2- منچستریونایتد 22 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- تاتنهام 19 امتیاز

4- آرسنال 18 امتیاز(دو بازی کمتر)

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18- هال سیتی 8 امتیاز

19- وستهام 5 امتیاز (دو بازی کمتر)

20- پورتسموث 4 امتیاز