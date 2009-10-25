برتری پرگل چلسی مقابل بلکبرن / لیورپول - من یونایتد دیداری برای تمام فصول

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی شب گذشته با نتیجه 5 بر صفر مقابل بلکبرن پیروز شد. برای مردان کارلو آنچلوتی در این دیدار، گیوت (20- گل به خودی)، لمپارد (48 و 59-پنالتی)، اسین (52) و دروگبا (64) گلزنی کردند.
در سایر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:
* ولورهمپتون یک - آستون ویلا یک
* بیرمنگام 2 - ساندرلند یک
* برنلی یک - ویگان اتلتیک 3
* هال سیتی صفر - پورتسموث صفر
* تاتنهام صفر - استوک سیتی یک
امشب در ادامه این رقابت ها، مهم ترین بازی نیم فصل بین تیم های لیورپول و منچستریونایتد برگزار می شود. برنامه سایر دیدارها هم به این شرح است:
* بولتون - اورتون
* منچسترسیتی - فولهام
* وستهام - آرسنال
جدول رده بندی:
1- چلسی 24 امتیاز
2- منچستریونایتد 22 امتیاز(یک بازی کمتر)
3- تاتنهام 19 امتیاز
4- آرسنال 18 امتیاز(دو بازی کمتر)
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18- هال سیتی 8 امتیاز
19- وستهام 5 امتیاز (دو بازی کمتر)
20- پورتسموث 4 امتیاز
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