  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ آبان ۱۳۸۸، ۹:۲۳

هفته دهم لیگ برتر انگلیس/

برتری پرگل چلسی مقابل بلکبرن / لیورپول - من یونایتد دیداری برای تمام فصول

برتری پرگل چلسی مقابل بلکبرن / لیورپول - من یونایتد دیداری برای تمام فصول

تیم فوتبال چلسی شنبه شب در آغاز رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلستان مقابل بلکبرن به یک پیروزی پرگل دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی شب گذشته با نتیجه 5 بر صفر مقابل بلکبرن پیروز شد. برای مردان کارلو آنچلوتی در این دیدار، گیوت (20- گل به خودی)، لمپارد (48 و 59-پنالتی)، اسین (52) و دروگبا (64) گلزنی کردند.

در سایر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:
* ولورهمپتون یک - آستون ویلا یک
* بیرمنگام 2 - ساندرلند یک
* برنلی یک - ویگان اتلتیک 3
* هال سیتی صفر - پورتسموث صفر
* تاتنهام صفر - استوک سیتی یک

امشب در ادامه این رقابت ها، مهم ترین بازی نیم فصل بین تیم های لیورپول و منچستریونایتد برگزار می شود. برنامه سایر دیدارها هم به این شرح است:
* بولتون - اورتون
* منچسترسیتی - فولهام
* وستهام - آرسنال
 
جدول رده بندی:
1- چلسی 24 امتیاز
2- منچستریونایتد 22 امتیاز(یک بازی کمتر)
3- تاتنهام 19 امتیاز
4- آرسنال 18 امتیاز(دو بازی کمتر)
--------------------------------
18- هال سیتی 8 امتیاز
19- وستهام 5 امتیاز (دو بازی کمتر)
20- پورتسموث 4 امتیاز

کد مطلب 970472

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها