قطار شهري لاهور با استفاده از تجارب شهرداري مشهد احداث مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر،" ميان عامر محمود" در بازديد از پروژه قطار شهري مشهد افزود: از آنجا كه شهرداري مشهد از متخصصان داخلي براي احداث پروژه قطار شهري بهره گرفته از اهميت زيادي برخودار است.

وي گفت: اين پروژه كه از سوي نهاد رئيس جمهوري به عنوان پروژه نمونه سال انتخاب شده رغبت شهرداري لاهور را در بهره گيري از تجارب شهرداري دو چندان كرده است.

وي تصريح كرد: مهمتر از آن اينكه خطوط دوم و سوم قطار شهري مشهد در مراحل اجرايي است كه نشان از توجه دولت به حمل و نقل ريلي است.

محسن شوشتري، مدير عامل قطار شهري مشهد نيز گفت: تا كنون 80 درصد از عمليات اجرايي پروژه قطار شهري مشهد با 730 ميليارد ريال اعتبار به پايان رسيده و خط يك پروژه قطار شهري با 10 كيلومتر آماده بهره برداري است.