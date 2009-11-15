خیرین سلامت غافل از بیماران خاص/ پیشرفت 15 درصدی مرکز بیماریهای خاص

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، واحد امور بیماریهای خاص دانشگاه علوم پزشکی بیرجند چند سالی است در اقدامی انسان دوستانه شروع به ساخت مرکز پزشکی بیماریهای خاص کرده و تمام تلاش خود را در این مسیر به کار بسته است تا بتواند محیطی کاملا تخصصی برای این بیماران فراهم کند ولی متاسفانه آنچه امروز مشاهده می شود تنها پیشرفت 15 درصدی پروژه ای است که در ابتدایی ترین مرحله یعنی ساخت بنا با کمبود اعتبار مواجه شده است.

2287 بیمار در انتظار حمایت خیرین

کارشناس مسئول امور بیماریهای خاص دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود 287 بیمار خاص و دو هزار بیمار سرطانی در استان خبر داد و اظهار داشت: به طور کلی از سال 1379 با تشکیل ستاد امور بیماریهای خاص در کشور و به دنبال آن تشکیل واحد امور بیماریهای خاص در دانشگاه های علوم پزشکی، طبقه بندی بیماریهای خاص با توجه به تعداد مراجعین و نوع بیماری در این واحدها آغاز شد.

طبق این طبقه بندی، پنج بیماری تالاسمی، هموفیلی، بیماری مزمن کلیه، MS و پیوند کلیه در فهرست بیماریهای خاص کشور قرار گرفت و در حال حاضر تلاش برای افزودن دو بیماری سرطان و دیابت به فهرست این بیماریها ادامه دارد و امیدواریم در آینده نزدیک این افراد نیز تحت حمایت این ستاد قرار بگیرند.

هادی دهقانی در ادامه از شناسنامه دار شدن بیماران تالاسمی و هموفیلی از سال 75 در استان خبر داد و افزود: در حال حاضر در استان بین 54 تا 60 بیمار تالاسمی،120 بیمار هموفیلی، و 107 بیمار دیالیزی داریم که زیر چتر حمایت بهداشت و درمان قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: متاسفانه تعداد بیماران MS و دیالیزی ها روند رو به رشدی دارد به طوری که در سال 83، 18 بیمار دیالیزی در بیرجند درمان می شدند که با نرخ رشد 12 درصد باید در سال 84 این تعداد به 20 نفر افزایش می یافت ولی متاسفانه در سال 85، 36 بیمار دیالیزی و در حال حاضر 60 بیمار دیالیزی در بیرجند درمان می شوند و این در حالیست که در کل استان 107 نفر از بیماری مزمن کلیه رنج می برند.

نرخ رشد سرطان نگران کننده است

مسئول واحد امور بیماریهای خاص همچنین از شناسایی ماهانه 90 تا 120 مورد جدید سرطان در استان به عنوان عاملی نگران کننده یاد کرد و اظهار داشت: چون هنوز این بیماران شناسنامه دار نشدند آمار دقیقی از آنان در دست نیست ولی به طور تقریبی دو هزار بیمار در استان به این بیماری مبتلا هستند و امیدواریم با وارد شدن آن به فهرست بیماریهای خاص و راه اندازی هرچه سریعتر مرکز بیماریهای خاص بتوانیم خدمات ویژه ای به این افراد ارائه دهیم.

دهقانی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد زیادی از این بیماران به بیمارستان امید مشهد ارجاع داده می شوند و طی کردن این روال درمان در شهر و دیار دیگر، روند زندگی افراد را چه از نظر روحی و چه از نظر جسمی تحت الشعاع قرار می دهد و ضربه محکمی را به اقتصاد خانواده وارد می کند.

استان خراسان جنوبی به علت واقع شدن در نقطه ای دور از مراکز اصلی درمانی کشور از گذشته تا به امروز با مشکل درمان بیماران خاص و به ویژه بیماران سرطانی مواجه بوده است و این امر لزوم ساخت واحد درمان ویژه این بیماران را ایجاب می کند.

در حال حاضر یکی از اساسی ترین مشکلات بیماران خاص وجود فضای فیزیکی ویژه ای است که بتواند کلیه نیازهای درمانی آنان را با صرف حداقل هزینه تامین کند و آرامش روحی بیماران و خانواده های آنان را تامین کند.

مرکز پزشکی بیماریهای خاص استان که مراحل اولیه ساخت خود را طی می کند در چهار طبقه و با 2400 متر زیربنا شامل بخشهای دیالیز، سرطان، هموفیلی، تالاسمی، MS، دیابت و واحدهای داروخانه، آمفی تئاتر، سایت اداری و ... است که متاسفانه در حال حاضر با مشکل کمبود اعتبار و بی توجهی مسئولان استانی مواجه شده است.

در حالیکه طی چند سال گذشته هر روز شاهد ساخت بناهای زیبا و مدرن تحت عنوان ادارات کل استان بوده ایم ولی متاسفانه این بنا با کمبود اعتبار مواجه شده و تاکنون هیچ یک از ادارات استان کمکی در راستای ساخت این واحد نکرده اند. و این واحدی است که می تواند نیاز 2300 بیمار را برآورده کند بی آنکه وجهی از آنان دریافت کند.

کمبود اعتبار هفت میلیاردی ساخت واحد درمانی را به تعویق انداخته است

کارشناس مسئول بیماریهای خاص دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از پیشرفت 25 درصدی این پروژه در طی چند ماه اخیر خبر داد و ابراز داشت: تاکنون یک میلیارد و 300 میلیون ریال به ساخت این پروژه کمک شده است که از این مقدار 500 میلیون ریال از استانداری و باقی آن به وسیله خیرین و دانشگاه علوم پزشکی فراهم شده است.

دهقانی ادامه داد: احداث این مرکز درمانی تنها در مرحله ساخت بنا بین 8 تا 9 میلیارد ریال اعتبار لازم دارد که در حال حاضر با هفت میلیارد ریال کمبود اعتبار مواجه هستیم و تاکنون تنها توانسته ایم مراحل ستون گذاری را به پایان برسانیم.

وی افزود: در مرحله خرید تجهیزات مشکلی نداریم و در حال حاضر شرکتها و خیرینی برای خرید این تجهیزات اعلام آمادگی کرده اند و حتی تجهیزات بخش دیالیز در تهران خریداری شده است.

بی مهری مسئولان و نهادهای دولتی در حق این واحد درمانی/ قوانین شهرداری پروژه را متوقف کرده است

دهقانی در ادامه از عدم حمایت سازمانهای دولتی از این پروژه ابراز نارضایتی و تصریح کرد: در حالی که استانداری به کلیه ارگان های دولتی اعلام کرده است که در راستای کمک به این پروژه حیاتی گام بردارند ولی متاسفانه تا کنون هیچ کمکی از سوی نهادها و ادارات دولتی صورت نگرفته و به هیچ وجه این پروژه را تحت حمایت خود قرار نداده اند.

وی با بیان این نکته که کمبود اعتبار مهمترین عامل تاخیر شروع این پروژه بود ابراز داشت: تنها در سال 84 ، شهرداری 17 میلیون تومان عوارض دریافت کرده است که خوشبختانه از طریق شورای شهر پرداخت شد ولی مشکلات و سنگ اندازی های شهرداری بر سر راه این پروژه همچنان ادامه دارد و دو ماه است که این پروژه به دلیل قوانین شهرداری به تعویق افتاده است و در صورت پرداخت نکردن عوارض و طی نکردن سلسله مراتب این بنا را تخریب خواهند کرد.

مسئول واحد بیماریهای خاص افزود: حتی اگر سازمان یا نهادی این مبلغ را به صورت وام برای این واحد پرداخت کند در مدتی کوتاهی آن را پرداخت خواهیم کرد ولی متاسفانه هیچ ارگانی حاضر به انجام چنین اقدامی نیست و بیماران خاص در انتظار ساخت واحد درمانی مانده اند.

ساخت مرکز پزشکی بیماران خاص استان در حالی به خاطر 700 میلیون تومان اعتبار معلق مانده است که هر روزه در استان شاهد کمکهای خیرین به ساخت بنا های مختلف در مقیاس گسترده هستیم. خیرینی که در مجمع خیرین مدرسه ساز فعالیت می کنند و افرادی که در امر حسنه بازسازی عتبات عالیات اقدام می کنند شاید هنوز از مشکلات این پروژه نه چندان بزرگ و هزینه بر بلکه 100 درصد حیاتی بی خبر مانده اند و احتمالا ادارات استان که در زمستان سال گذشته میلیون ها تومان به مردم غزه کمک کرده اند امروز از کودکانی که چشم انتظار حمایت آنان نشسته اند غافل شده اند.

به صراحت می توان گفت نوع تزئینات بنای ادارات استان و ساختمان های شیک و مجللی که هر روز توسط ارگان های دولتی ساخته می شود تاثیری در روند کاری افراد نمی گذارد ولی زمانیکه یکی از کارمندان و یا افراد خانواده آنها به بیماری سرطان دچار می شوند کارایی آنان کمتر شده و ضربه شدیدی متوجه این ارگان خواهد شد.

در حالیکه مسئولان خبر از حل مشکل نیروی متخصص، تامین دارو و فاکتور مورد نیاز و تجهیزات اولیه این مرکز می دهند مشکل ساخت بنای اولیه این مرکز بسیار تامل برانگیز و تاسف بار جلوه می کند.