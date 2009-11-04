فعالان قطب شیلات کشور پنجه در پنجه مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کمبود نیرو، کمبود سهمیه سوخت، گستردگی عرصه، کمبود امکانات و ... از جمله مشکلاتی است که فعالان بخش های مختلف شیلات گلستان را با برای تداوم فعالیت با مشکل روبرو کرده است.

این مشکلات درحالیست که در بخش بازسازی و ذخایر 85 درصد گونه های نادر، 80 درصد ماهیان کپور، 60 درصد ماهیان خاویاری و 30 درصد ماهیان استخوانی کشور در استان گلستان تولید می شود.

همچنین شیلات گلستان در سال جاری توانست بیش از 130میلیون قطعه انواع بچه ماهیان استخوانی را تولید و به دریا رهاسازی کند.

رئیس سازمان شیلات ایران در این زمینه با اشاره به نقش شیلات استان گفت: نقش گلستان در حفاظت و بازسازی ذخایر دریای خزر ارزنده بوده است.

علینقی سرپناه گفت: شیلات در گذشته بهره بردار و توزیع کننده بوده است درحالی که اکنون با تفکیک وظایف وظیفه بازسازی ذخائر و حفاظت از منابع را بر عهده دارد.

وی اظهار داشت: تلاش می کنیم مشکلات اعتباری شیلات استان را مرتفع کنیم و بررسی و شناخت نارسایی ها و مشکلات در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی فقط با انعکاس صریح آن مرتفع خواهد شد و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات سازمان به منظور ارتقای وضعیت نیروی انسانی با آخرین امکانات رفاهی ومالی باید در اولویت قرار گیرد.

وی، نقش توسعه منابع انسانی در هر یک از زیر مجموعه های مدیریت را در چهار حوزه تامین و تعدیل، بهسازی توسعه و نگهداری منابع انسانی ضرروی دانست و استفاده مطلوب و بهینه از منابع انسانی را به عنوان راه کار جامع و همه جانبه توسعه این منابع ذکر کرد.



سرپناه با ابراز خرسندی از روند روبه رشد فعالیتهای یگان حفاظت منابع گفت: پرسنل این یگان سابقا پس از 48 ساعت کار شبانه روزی به استراحت 48 ساعته می پرداختند درصورتی که به پیشنهاد اداره کل شیلات گلستان در حال حاضر ساعت کاری پرسنل 24 ساعت و میزان استراحت برای آنان 48 ساعت در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: تقلیل کار یگان حفاظت، نیروی انسانی این بخش را در بهترین وضیعت جسمی و روانی قرار داده تا امکان بهره گیری از حداکثر توان نیروی انسانی در راستای مأموریتهای محوله میسر شود.

رئیس سازمان شیلات با تاکید بر توانمندیهای کارشناسان شیلات استان خواستار برنامه ریزیهای مدت دار در زمینه های کنترل صید غیر مسئولانه و جذب سرمایه گذار برای ایجاد اشتغال در پرورش، تکثیر و فروش آبزیان شدند.



وی خاطرنشان کرد: در جهت حمایت از نهادهای کارآفرین و هرز نرفتن سرمایه های بومی مستقر در منطقه با ایجاد ظرفیتهای جدید در بخش تامین منابع آبی واعطای تسهیلات بانکی تلاش خواهیم کرد.



سرپناه افزود: عدم اجرای تعهدات و سیاستها برنامه ها و اهداف و همچنین عدم اتمام طرح و پروژه های در دست اجرا ناشی کاهش اعتبارت و دراختیار قرار نگرفتن تسهیلات خواهد بود لذا در راستای تخصیص اعتبارات استانی و کشوری به شیلات گلستان جلساتی موثری برگزار خواهد شد.



همچنین نماینده مرکز تکثیر ماهیان شهید مرجانی گفت: این مرکز در 45 کیلومتری شمال شرق گرگان و کیلومتر 25 جاده آق قلا و گنبد واقع شده است.

این مرکز در سال 1368 با هدف تولید لارو و بچه ماهی گرمابی مورد بهره برداری قرار گرفت و در سال 1369 وظایف سازمانی آن به بازسازی ذخایر تاسماهیان دریای خزر تغییر یافته و تاکنون بیش از 37 میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری را تولید و به رودخانه گرگانرود رهاسازی کرده است.

این نماینده، در تشریح تنگناهای تولید بچه ماهی در این مرکز گفت: مولد سازی ماهیان خاویاری با توجه به گستردگی حجم عملیات نیازی به احداث یک ایستگاه در ساحل دریا است.

همچنین اعزام کارشناسان به دوره های آموزشی جهت کسب دانش روز ضرورت دارد.

به گفته وی با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و کاهش نزولات آسمانی حجم ذخیره سازی آب در آببندانها در برخی سالها به حدی کاهش یافته که تولید بچه ماهی با مخاطرات جدی همراه بوده است جهت رفع این مشکل لایروبی کانالهای هدایت آب به طور 45 کیلومتر، بهینه نمودن کیفیت آب از طریق بکار گیری سیستم های فیلتراسیون، ازون ژنراتور جهت استفاده مجدد در چرخه تولید،اصلاح و مرمت آببندان و مبارزه بیولوژیک ضرورت دارد.

وی بیان داشت: با توجه به رشد تکنولوژی بهره گیری از دانش نو به منظور سهولت و افزایش راندمان تولید ضروری است. در حال حاضر برای جداسازی و انتخاب مولدین مناسب از پیش مولدین در دست پرورش نیاز به دستگاه سونوگرافی، لاپراسکوپی همچنین به منظور ذخیره سازی اسپرم نیاز به دستگاه انجماد اسپرم، کپسول اذت و غیره از نیازهای اساسی این مرکز است.

وی در بخش دیگری از این سخنان گفت: در این مرکز بدلیل محدودیت کارکنان رسمی بار اصلی عملیات تکثیر و پرورش ماهی بر دوش کارگران شرکتی است و برخی از این نیروها از بدو تأسیس این مرکز مشغول فعالیت شده و با بیش از 20 سال سابقه خدمت دل نگران وضعیت معیشتی هستند.

به گفته وی با توجه به مشکلات موجود مراکز بازسازی ذخایر کارکنان این مراکز با تمام امکانات و توانمندیها در راستای تولید بچه ماهی انجام وظیفه کرده اند که آمار رهاسازی بچه ماهی موید تلاش شبانه روزی ایشان است. جهت ارج نهادن به تلاش شبانه روزی آنها پرداخت اضافه کار، مأموریت و پاداش تولید بچه ماهی از اقدامات اولیه است که می تواند موجب افزایش روحیه و همیت قسمتی ایشان شده و از طرفی دیگر بخشی از مشکلات مادی آنها را رفع نماید.