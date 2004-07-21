زنان مسلمان از حضرت زهرا (س) الگو بگيرند

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از رسا متن كامل اين پيام به شرح زير است :

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله : فاطمه پاره تن و مايه شادماني دل من است

جاي تقدير است كه مردم متعهد ايران اسلامي اين مهد ولايت، و مملكت امام عصر ارواحنا فداه در ايام فاطميه در سراسر كشور مجالس با شكوه و پرازدحامي را ترتيب مي دهند و از مدائح ومناقب جايگاه با عظمت حضرت صديقه كبري و فاطمه زهرا (س) كه آياتي از قرآن مجيد در شان و مقام او نازل گرديده است و هنگامي كه وارد محضر مقدس حضرت پيغمبر صلي الله و عليه و آله مي گرديد آن حضرت به احترام مقام شامخ وي از جاي خود بر مي خاست و دست او را مي بوسيد و او را در صدر مجلس مي نشانيد و خود در مقابل او مي نشست سخن مي گويند و مجامعه خود را از معارف بلند اسلامي پربار مي سازند.

لازم است بانوان مسلمان، حضرت زهرا عليها السلام راالگوي زندگي خود را از همه جهت، هم از جهت نهضت و فداكاري و هم از لحاظ حضور و شركت فعال در عرصه اجتماع به منظور حفظ ارزشهاي اسلامي و امر به معروف و نهي از منكر و هم از جهت تعليم و تربيت و نيز از جهت بيداري و هوشياري در برابر نقشه هاي دشمنان اسلام قرار دهند و از تاريخ پربركت و كلمات و بيانات آن حضرت درسهايي بياموزند.