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۳۱ تیر ۱۳۸۳، ۱۵:۵۳

آيت الله نوري همداني:

زنان مسلمان از حضرت زهرا (س) الگو بگيرند

در آستانه ايام فاطميه، آيت الله نوري همداني از مراجع تقليد در پيامي بر لزوم الگوپذيري زن مسلمان در زندگي خود از حضرت فاطمه زهرا (س) تاكيد كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از رسا متن كامل اين پيام به شرح زير است :

بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله : فاطمه پاره تن و مايه شادماني دل من است

جاي تقدير است كه مردم متعهد ايران اسلامي اين مهد ولايت، و مملكت امام عصر ارواحنا فداه در ايام فاطميه در سراسر كشور مجالس با شكوه و پرازدحامي را ترتيب مي دهند و از مدائح ومناقب جايگاه با عظمت حضرت صديقه كبري و فاطمه زهرا (س) كه آياتي از قرآن مجيد در شان و مقام او نازل گرديده است و هنگامي كه وارد محضر مقدس حضرت پيغمبر صلي الله و عليه و آله مي گرديد آن حضرت به احترام مقام شامخ وي از جاي خود بر مي خاست و دست او را مي بوسيد و او را در صدر مجلس مي نشانيد و خود در مقابل او مي نشست سخن مي گويند و مجامعه خود را از معارف بلند اسلامي  پربار مي سازند.

لازم است بانوان مسلمان، حضرت زهرا عليها السلام راالگوي زندگي خود را از همه جهت، هم از جهت نهضت و فداكاري و هم از لحاظ حضور و شركت فعال در عرصه اجتماع به منظور حفظ ارزشهاي اسلامي و امر به معروف و نهي از منكر و هم از جهت تعليم و تربيت  و نيز از جهت بيداري و هوشياري در برابر نقشه هاي دشمنان اسلام قرار دهند و از تاريخ پربركت و كلمات و بيانات آن حضرت درسهايي بياموزند.

 

کد مطلب 97050

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