خداداد طلا گرفت، تاجيك برنز

به گزارش خبرنگار" مهر" دراولين روز مسابقات مبارزات اوزان 58- و 80- كيلوگرم برگزارشد كه در وزن 58- كيلوگرم بهزاد خداداد قهرمان و نايب قهرمان سالهاي 2001 و 2003 جهان صاحب مدال طلا شد. وي نمايندگاني ازامارات (6-9)، عراق (3-5)، بحرين (3-8) و قزاقستان (5-9) را شكست داد و ما ديدارپايان راه پيدا كرد. درديدارپاياني نماينده مراكش مقابل اوحاضرنشد تا بهزاد خداداد مدال طلا را كسب كند. نماينده مراكش مدال نقره گرفت . درديدارما قبل فينال " چوين هو" قهرمان سالهاي 2001 و 1003 جهان را شكست داده بود. دراين وزن، كره و قزاقستان مدال برنزكسب كردند.

دروزن 80- كيلوگرم علي تاجيك پس از برتري برحريفان از مصر و انگليس با نتايج مشابه 2-6 در مرحله نيمه نهايي به ديدار حريفي از كره رفت و با كسب نتيجه 7بر7 با راي داوران بازنده اعلام شده و به مدال برنز، دست پيدا كرد. در اين وزن كه 19 تكواندو كار حضور داشتند، سونگ تاك قهرمان بازيهاي آسيايي پوسان از كره جنوبي به همراه يكي ديگر از هموطنانش، مدال هاي طلا و نقره را كسب كردند. تاجيك از ايران در كنار" مه" قهرمان سال 2001 جهان ازفرانسه در سكوي سومي ايستاد.