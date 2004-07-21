اگر مير حسين موسوي بيايد استقبال مي كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، محمدرضا خاتمي در حاشيه هفتمين كنگره سراسري جبهه مشاركت در جمع خبرنگاران درباره برنامه هاي اين حزب درانتخابات آينده افزود: مهم اين نيست كه مطلوبترين چهره اي كه ما ميخواهيم وارد شود ، شايد اين امر امكان پذير نباشد.
محمدرضا خاتمي باتاكيد بر لزوم رقابتي بودن انتخابات گفت: در انتخاباتي شركت ميكنيم كه رقابتي باشد و تلاش ميكنيم در فعاليتهاي ستادهاي انتخاباتي و هم در تعامل با بخشهاي مختلف جامعه انتخابات رقابتي برگزار شود.
وي حاصل كار اصلاحات را طي چند سال اخير كاهش سوء ظن و كوتاه كردن ديوار بياعتمادي دانست و تاكيد كرد: هدف ما در حزب مشاركت تقويت جامعه مدني است كه سازماندهي هاي لازم آن در درون حزب انجام شده است. مردم يكسري ابهامات و ايرادات به جريان اصلاحات دارند و شايد ديگر آن اعتماد اوليه را نداشته باشند.
وي با بيان اينكه نقطه اوج بياعتمادي مردم به اصلاحات، انتخابات شوراها بود ، گفت: اما پس از انتخابات شوراها احساس اعتماد و رويكردهاي اصلاحي در حركات مردم بيشتر شده است .
محمدرضا خاتمي همچنين از روند برخورد صورت گرفته با پرونده آقاجري انتقاد كرد و آن را نوعي تسويه حساب سياسي از سوي يك گروه خاص دانست .
وي در پاسخ به سوالي درباره سياست خارجي دولت بوش نيز ، گفت: دولت فعلي آمريكا، با توجه به انتخاباتي كه پيش رو دارد و براي جذب آراء، در عرصه سياست خارجي بيشتر دست به كارهايي ميزند كه جنبه تبليغاتي و انتخاباتي دارد و در مسائل هسته اي نيز باتقويت جريان مردمسالاري در درون و اعتمادسازي جهاني مي توان تهديدها را رفع كرد .
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