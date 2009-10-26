پرونده های مالیاتی آذربایجان شرقی الکترونیکی می شود

رسول رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: بسترهای مورد نیاز سخت افزاری برای الکترونیکی شدن پرونده های فیزیکی فراهم شده است.

وی افزود: پرونده های مالیاتی ارث و خودرو نسخه برداری شده و کار نسخه برداری از پرونده های مالیات و مستغلات نیز در حال انجام است.

رسولی الکترونیکی شدن پرونده های فیزیکی مالیاتی را در راستای اجرای طرح دولت الکترونیک دانست و گفت: هم اکنون اداره کل با ایجاد شبکه های LAN و WAN شبکه دولت الکترونیک را در سطح کلیه شهرستان های استان راه اندازی کرده و به عنوان اولین استان با تهران ارتباط مستقیم برقرار کرده است.

وی تراکم فیزیکی و تبادل اطلاعات را از جمله مشکلات پرونده های معمولی دانست و گفت: با بهره گیری از پرونده های الکترونیکی علاوه بر اینکه از لحاظ فضای کاری صرفه‌جویی می‌شود، میزان مصرف کاغذ کاهش یافته و تبادل اطلاعات به سهولت ممکن می‌شود .