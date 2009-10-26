حقوق بازنشستگان همسان سازی واقعی شود

کریم صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: بازنشستگان نیز همانند کارگران تلاشگر و شاغل مشکلات فراوانی دارند که می بایست مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

وی از بازنشستگان به عنوان خردمندان جامعه یاد کرد و گفت: جایگاه بازنشستگان باید به عنوان تجربه یافتگان عرصه های تولید ، صنعت و خدمت در جامعه تکریم شده و حرمت و شخصیت انسانی آنان محترم شمرده شود.

صادق زاده افزود: در این راستا می بایست خدمات شایسته تری در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و معاش بازنشستگان فراهم شود.

وی از دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا در جهت رفاه و آسایش بازنشستگان گام های موثرتری بردارند.

صادق زاده ادامه داد: مسئولین سازمان تامین اجنماعی باید در سطح کلان کشور با برنامه های تاثیر گذار و مفیدتر به حال بازنشستگان فعالیت بیشتری نماید.

وی همچنین تشکیل اردوهای آموزشی و زیارتی را در راستای پیوند اتحاد و همدلی برای آحاد دو جامعه کارگری و بازنشستگی دانست و گفت: با برپائی اردوهای مختلف، فشار کار و زندگی برای چند روز هم که شده از کارگران و بازنشستگان دور شده و از نظر روحی و روانی برای ادامه فعالیت آماده می شوند.