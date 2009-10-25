"کانت و محدودیتهای آزادی عمل" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی مفهوم آزادی عمل از منظر کانت میپردازد.
نویسنده معتقد است که آزادی عمل نزد کانت صرفاً به معنای داشتن توان انتخاب نیست؛ خواه این انتخاب بهآسانی صورت گیرد یا به صورت مشورتی.
شل در این کتاب محدودیتها و موانع آزادی عمل از نگاه کانت را مورد توجه قرار میدهد.
ایمانوئل کانت (۱۷۲۴-۱۸۰۴) فیلسوف آلمانی و از مهمترین اندیشمندان اروپایی بود. او در کونیگسبرگ در خانوادهای مسیحی از مذهب پرهیزکاران لوتری متولد شد.
وی در ۱۲ فوریه ۱۸۰۴ میلادی درگذشت. در مراسم تشییع جنازه او، مردم از شهرهای مختلف آلمان گرد آمدند تا به استادی بزرگ ادای دین کنند.
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