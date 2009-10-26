تشکیل دولت در لبنان مداخله گران غربی و عربی را به چالش می کشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق الحسینی در گفتگو با خبرنگاران در غرفه مهر در محل شانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات، دلایل تشکیل نشدن دولت لبنان پس از حدود چهار ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی را کشمکش قدرت های خارجی برای تاثیرگذاری بر معادلات سیاسی این کشور دانست.

وی، جدا شدن سعد حریری، نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه لبنان از هسته های سرگردان و تشکیل دولت ائتلافی قدرتمند را تحولی جدید در عرصه سیاسی لبنان دانست که می تواند این کشور را به جای یک کشور تحت تاثیر معادلات منطقه ای به کشوری تاثیرگذار در این معادلات تبدیل کند.

این کارشناس مسائل سیاسی لبنان، عربستان را نیز به عنوان حامی جدی حریری قادر به کمک به وی ندانست و گفت: مصر و آمریکا به شدت نگران پیموده شدن راه جنبلاط توسط حریری هستند.

وی در ادامه ضعف و تاثیرپذیری حریری، ضعف پادشاه کنونی عربستان، موضع ضعیف ریاض در مصالحه با دمشق، جنگ قدرت در میان آل سعود و همکاری بندر بن سلطان به عنوان یکی از طرفین قدرت در این کشور با نئومحافظه کاران باقی مانده از دولت جرج بوش در آمریکا را از عواملی دانست که سبب شده حریری نتواند قاطعانه تصمیم بگیرد که آیا راه جنبلاط را برود یا در کنار 14 مارسی ها بماند.

سارکوزی می خواهد نفوذ فرانسه در مستعمره سابق خود را از طریق مخالفان پیگیری کند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی لبنان، حریری را در نوسان بین رفتن به سمت جنبلاط و سمیر جعجع دانست و گفت: پذیرفتن حریری از سوی مقاومت ناشی از احترام مقاومت به رای عمومی است چرا که در رای گیری پارلمانی در حدود چهار ماه قبل، اهل تسنن لبنان که المستقبل نماینده آنها محسوب می شود، توانستند بیشترین نمایندگان را در پارلمان کسب کنند.

صادق الحسینی به دیدارهای حریری با نیکلا سارکوزی و تلاش رئیس جمهور فرانسه برای تاثیرگذاری بر مواضع رئیس حزب المستقبل نیز اشاره کرد و گفت: سارکوزی یک فرصت طلب سیاسی است و فرصت طلبی خود را در مسائل مختلفی مثل موضوع هسته ای ایران، مسائل مربوط به لیبی یا آمریکا و اروپا ثابت کرده و اکنون نیز در موضوع لبنان، فرصت های خود را در بی طرفی یافته است.

وی، طمع ورزی قدرت ها برای سلطه بر لبنان و تلاش مصر برای کاهش سلطه عربستان و سوریه بر بیروت در کنار تلاش فرانسه برای کاهش سلطه آمریکایی ها در این منطقه را یادآور شد و اضافه کرد: سارکوزی می خواهد فرانکفونیسم را به لبنان برگرداند و به بیروت که زمانی مستعمره آن بود برگردد.

این کارشناس مسائل خاورمیانه، مقاومت را عامل وحدت و تکه تکه نشدن و نرفتن لبنان به سمت غرب دانست و اظهار داشت: سارکوزی منفعت طلب از یک طرف می خواهد نفوذ فرهنگی و سیاسی خود در مستعمره سابق فرانسه را از طریق مخالفان در لبنان پیگیری کند و از طرف دیگر هم باتوجه به اکثریت داشتن سنی ها در پارلمان، تلاش می کند با تقویت روابط با حریری وابسته به عربستان و آمریکا، توازنی را در جهت حفظ نفوذ فرانکفونیستی در بیروت ایجاد کند.

وی، سارکوزی را مدعی قیصری اروپا دانست و گفت: رئیس جمهور فرانسه هرجا منافع اش با مخالفان باشد به سمت آنها می رود و هرجا منافع اش با آمریکایی و عربستانی ها هماهنگ باشد به سمت ائتلاف حاکم تمایل پیدا می کند.