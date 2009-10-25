به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، براساس بیانیه کاخ سفید، این صندوق به تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی کمک می‌کند تا دسترسی و رشد تکنولوژی را ترویج کند.

"صندوق جهانی تلکنولوژی و نوآوری" بودجه‌ای بین 25 تا 150 میلیون دلار برای پروژه‌های منتخب فراهم می‌کند.

این صندوق از سوی سازمان همکاری سرمایه‌گذاری خصوصی خارج از کشور امریکا راه‌اندازی شده و بر عرصه‌های مربوط به تکنولوژیک، آموزش، ارتباطات راه دور، رسانه، خدمات تجاری و تکنولوژی مالی و تکنولوژی محیط زیست‌محور سرمایه‌گذاری می کند.

پروژه‌هایی که مورد حمایت این صندوق قرار می‌گیرند می‌توانند تأثیرات متحول کننده‌ای بر منطقه اعمال کنند. پروژه‌های آینده برای این صندوق باید تاپایان ماه نوامبر ارائه شوند و انتخابهای نهایی تا ماه ژوئن آینده اعلام خواهد شد.

کاخ سفید اعلام کرد که این تلاشها بخشی از تلاش برای تقویت روابط با جهان اسلام است.

صندوق تکنولوژی جهانی و نوآوری بخشی از تلاشهای دولت کنونی امریکا برای توسعه روابطی است که به افزایش فرصتهای اقتصادی و ایجاد شغل به‌ویژه در کشورهای اسلامی منتهی می‌شود.