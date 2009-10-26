به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاهی از آثار نسیم یوسفی و جعفرادریسی، زوج جهانگرد ایرانی با عنوان کمربند سبز دوستی در نگار خانه شفق در معرض دید عموم قرار گرفت.

این نمایشگاه که حاصل سفرهای این زوج هنرمند به سه قاره آسیا، آفریقاو امریکا است از روز گذشته در فرهنگسرای شفق افتتاح شده و تا هفت آبان میزبان علاقمندان است.

طبیعت، آثارتاریخی، بناهای باستانی و رسوم اجتماعی موضوع این 50 عکس است که به نمایش گذاشته شده است. علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از ساعت 8 تا 17 به نگارخانه شفق واقع در خیابان سید جمال‌لدین اسدآبادی، خیابان 21 بوستان شفق مراجعه کنند.