هفت گونه جانوری خراسان جنوبی در معرض انقراض هستند

شهرام فداکار در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند افزود: عقاب طلایی، هوبره، بالابان، شاهین، بحری، پلنگ و گور ایرانی از جمله گونه های در معرض انقراض بوده که برای حفاظت از آنها باید برنامه ریزی بیشتری شود.

فداکار احداث سایت پرورش، تکثیر و احیاء این جانوران نظیر آهو، جبیر و گور ایرانی و حفاظت از زیستگاه های آنها را از جمله اقدامات این سازمان در جهت حفظ گونه های در معرض انقراض عنوان کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون حدود 16 گونه جانوری استان تحت حمایت و حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی هستند، اظهار داشت: سارگپه پابلند، سارگپه معمولی، کرکس، دلیجه، شاه بوف، مرغ حق جنوبی، جغد کوچک، کاراکال، گربه وحشی، گربه پالاس، روباه شنی، آهو، جبیر، قوچ و میش، کل و بز از جمله این گونه ها می باشند.

فداکار با اشاره به اینکه پستانداران ایران بالغ بر 194 گونه هستند که در 10 راسته جای دارند، تصریح کرد: در حال حاضر پستانداران خراسان جنوبی بالغ بر 40 گونه و در هفت راسته جای دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: بالغ بر 517 گونه پرنده ایران و بالغ بر 150 گونه به صورت مهاجر و ساکن در خراسان جنوبی وجود دارند.

وی همچنین از شناسایی تعداد 700 گونه گیاهی شناسایی شده در این استان خبر داد و گفت: تعداد گونه های جانوری شناسایی شده در استان نامشخص است.

فداکار در پایان وجود بحرانهای زیست محیطی نظیر خشکسالی، بیابان زایی و گرم شدن زمین، افزایش سلاح غیرمجاز در استان، فقر فرهنگ زیست محیطی در بین اقشار مختلف جامعه و جوامع محلی، بخشی نگری برخی از دستگاه های اجرایی استان، عدم تامین اعتبارات کافی استانی جهت انجام امور پژوهشی، آموزشی و..، شکار بی رویه، چرای مفرط دام، تخریب و تصرف زیستگاه های استان، مرزی بودن استان و خطر شیوع امراض و بیماری های مشترک و کمبود نیروی انسانی جهت حفاظت از عرصه های طبیعی را از جمله مشکلات استان در راستای حفاظت از محیط زیست ذکر کرد.